苹果 AirPods Max 拆卸头带只需 SIM 卡弹出工具，暗示可更换头带

IT之家 1 月 20 日消息 只需要一个标准的 SIM 卡弹出工具，就可以将 AirPods Max 的头带取下，这也暗示了互换头带实现不同配色的可能性。

我们知道 AirPods Max 的耳垫是磁力吸附的，可以进行更换，并且苹果也单独售卖。iFixit 在对 AirPods Max 的拆解中提到，在不拆卸耳机的情况下，可以轻松地从 AirPods Max 上取下头带。用户只需要取下磁性耳垫，将耳罩折叠平整，然后将 SIM 卡弹出工具插入扬声器上方的小孔中即可。

取下后，头带两侧的辐条就会露出一个小小的连接器，有趣的是，这个接头与 Lightning 接头有几分相似。看来，用户可以从不同的 AirPods Max 设备上调换头带，实现更多颜色组合。

可更换的头带是 AirPods Max 上市前被认为会被取消的功能之一。苹果工业设计副总裁埃文斯 - 汉基表示，苹果在漫长的开发期内，对数百个 AirPods Max 设计进行了原型设计。在重大的延误中，彭博社正确地预测，苹果将放弃可更换头带的概念，以加速生产。

因此，这种拆卸头带的系统有可能是 AirPods Max 最初的、更加模块化的设计的遗留。另一方面，这种隐藏的功能可能纯粹是为了帮助维修而存在。

IT之家了解到，尽管如此，对于通过头带传输电源的耳机来说，将该部分做得如此容易拆卸是极为罕见的。希望尝试从 AirPods Max 上拆下头带的用户还是要格外小心，因为目前还不清楚这种行为是否会使产品的保修失效。