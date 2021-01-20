特斯拉官网显示，国产版 Model 3 或将出口至澳大利亚

1 月 20 日早间消息，据报道，特斯拉在澳大利亚官网上升级了其线上配置工具，标准续航 Plus 版 Model 3 开卖，该车与特斯拉在几周前发布的新款中国制造 Model 3 标准续航 Plus 高度相似。该车的车门内部装饰、续航里程都显示，特斯拉可能会将上海超级工厂所生产的 Model 3 出口到澳大利亚。

特斯拉澳大利亚官网的线上配置工具中，最能说明问题的信息是，标准续航 Plus 版 Model 3 的内部门板。与上海工厂生产的 Model 3 一样，澳大利亚官网上供消费者预定的车辆，使用了与仪表板类似的门板装饰。而在美国官网上，Model 3 的线上配置工具上，尚且没有这个装饰。

澳洲官网上标准续航 Plus 版 Model 3 的其他新特性还包括 503 公里的续航里程，高于此前的 490 公里。根据美国环保局估计，特斯拉在美国销售的 Model 3，其续航里程为 263 英里（423 公里）。

另外，特斯拉还开始向澳大利亚消费者提供白色内饰选项。一位消息人士透露，在特斯拉更新线上配置工具之前，在澳大利亚只有购买高性能版 Model 3 的消费者才能选择白色内容，如今购买标准续航 Plus 版 Model 3 的消费者也可以选择这套内饰。此外，特斯拉还为标准续航 Plus 版 Model 3 添加了 19 寸运动轮毂的选装包。

标准续航 Plus 版 Model 3 在澳大利亚的售价为 66900 澳元，大约为 51667 美元。中国制造的标准续航 Plus 版 Model 3 在国内的售价为 249900 元人民币。

虽然更改了线上配置工具，但是车辆在澳大利亚的交付时间并未更改，网站上显示的预计交付时间依然是 9 至 12 周。有意思的是，不久前的无人机视频显示，特斯拉上海超级工厂内出现了右舵版的 Model 3，毫无疑问，这些车辆肯定是将用于出口的。

去年底开始，国产版 Model 3 开始被出口至欧洲市场。今年特斯拉上海超级工厂有着宏伟的目标，此前的报道称，这座工厂计划在 2021 年内生产 30 万辆 Model 3，其中大约 10 万辆用于出口至其他国家。再加上该工厂生产的 Model Y，上海工厂今年的目标是要生产大约 55 万辆汽车。