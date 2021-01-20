消息称 V40 将成为自华为禁令后首款支持谷歌 Play 服务的荣耀手机

IT之家1月20日消息 荣耀原本预计将在 1 月 18 日发布其新的 V40 5G 旗舰，但之后日期被推迟到 1 月 22 日，该公司声称是场地调度和设备问题的原因，但据内部人士告诉俄罗斯媒体 Lenta RU，荣耀是在准备让该机预装谷歌 Play 服务。

自 2019 年 5 月华为美国禁令以来，华为手机不被允许运行 Google Play 服务，这损害了其在西方市场的销售。这也适用于荣耀智能手机，因为该品牌由华为拥有。去年底华为出售了荣耀品牌和资产，新成立的公司将不再受到制裁。

在出售荣耀期间，荣耀 V40 就在酝酿之中，因此，在过去几个月里，荣耀似乎获得了许可，让这款最新的 5G 智能手机提供 Google Play 服务。

V40 将于 1 月 22 日在中国发布，后续会登陆西方市场，将被称为 “荣耀 V40 View”。虽然活动被推迟，但荣耀承诺这款手机将于 22 日在中国上市销售。这款手机预计将采用 6.72 英寸 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率，搭载天玑 1000 + 芯片组。四摄像头中包含一个 5000 万像素的主摄像头传感器，手机将支持 66W 的有线快充，以及 55W 的无线充电。

另外IT之家早些时候报道，据俄罗斯知名报纸《消息报》（Kommersant）报道，两位知情人士向《消息报》透露，荣耀正在准备推出支持谷歌服务的新系列设备。