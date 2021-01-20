Netflix 宣布近 10 年首次回购股票：老牌公司迪士尼被颠覆

1 月 20 日消息，据报道，在向华尔街投资者讲故事方面，迪士尼和 Netflix 正在互换位置。

Netflix 周二表示，将考虑自 2011 年以来首次回购股票。在过去近 10 年中，Netflix 借入 150 亿美元以支持原创内容的制作。该公司此次表示，计划在 2021 年之后实现现金流由负转正，不再需要依靠外部融资来支持运营。

与此同时，迪士尼去年暂时停止了派息，并听取了激进投资者丹尼尔 · 勒布（Dan Loeb）的呼吁。后者希望迪士尼永久停止向股东派发每年 30 亿美元的股息。勒布指出，Netflix 的市值从 110 亿美元一路上升至 2200 亿美元，而迪士尼应该以 Netflix 为榜样，将这些资金投入至原创内容的制作。

虽然迪士尼尚未停止派发股息，但该公司目前也专注于视频业务。迪士尼计划在未来几年内，为旗下视频产品 Disney + 提供数十部《星球大战》系列、漫威和皮克斯的电影和电视剧。Disney + 在一年内获得了超过 8600 万订户，远超迪士尼最初的预期。该公司目前预计，到 2024 年，Disney + 的订户能达到 2.3 亿至 2.6 亿。

Netflix 联席 CEO 及联合创始人里德 · 哈斯廷斯（Reed Hastings）在财报电话会议上表示：“迪士尼的工作很惊艳。对于这样一家行业领先者来说，通过转型来应对挑战者的成果令人刮目相看。但这也表明，用户愿意并且有兴趣为更多内容付费。他们渴望更精彩的故事。迪士尼确实有很棒的故事。”

尽管哈斯廷斯仍然将迪士尼称作行业领先者，但投资者有不同看法。在 Netflix 的消息公布后，Netflix 股价上涨超过 12%，而迪士尼在盘后股价上涨超过 2%。投资者并不认为，这是一场迪士尼对 Netflix 的较量。他们看到迪士尼想要成为 Netflix，而两家公司都有发展空间。

Netflix 成立于 1997 年，迪士尼则有近 100 年的历史。然而在视频行业，Netflix 是老牌公司，迪士尼才是后起之秀。