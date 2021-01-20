OPPO A93 5G 手机正式开售：256G 大存储 + 5000mAh 大电池，售价 1999 元

IT之家1月20日消息 今天，OPPO A93 5G 手机线上开售，售价 1999 元。作为 OPPO A 系列 2021 年首款新品，A93 搭载 8GB+256GB 大存储、5000mAh 大电池及三重立体散热系统，体验升级。

OPPO A93 搭载高通骁龙 8 核芯片，支持 SA/NSA 双模 5G 网络，覆盖国内主流 5G 频段，配合全新天线布局设计，信号更稳定。针对 5G 手机的功耗和续航问题，OPPO A93 搭载 Smart 5G 智能调度功能，可有效节省约 30% 的功耗；5000mAh 大电池搭配超级省电模式和 18W 疾速快充，可轻松满足日常娱乐及办公等场景，有效缓解用电焦虑。

IT之家获悉，外观方面，OPPO A93 机身厚度仅 8.4mm，重量约 188g，能够舒适单手握持，放在口袋不笨重、玩游戏久拿不累手；除雅银、炫黑配色外，还带来了全新极光配色，采用液晶涂布工艺，色彩可以随着光线变化而变化，视觉表现丰富多彩。

OPPO A93 搭载了 4800 万超清主摄搭载超分辨率算法，可以利用多帧照片重建出亿级像素超清图片，即使放大很多倍后细节纹理依旧清晰。还有 800 万前置 AI 美颜、视频超级防抖等功能。

除此之外，OPPO A93 还搭载超广色域、90Hz 炫彩护眼屏及全天候 AI 护眼等功能，保障用户玩机体验。目前，OPPO A93 5G 手机已在各大电商平台开售，1 月 21 日前下单购买还可享有 12 期免息分期及专属礼赠。