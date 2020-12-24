【IT之家评测室】3999 元起的高颜值骁龙 865 旗舰：OPPO Reno5 Pro + 初体验

本月上旬，OPPO 带来了全新的 Reno5 系列手机，包括 OPPO Reno5 和 Reno5 Pro 两款机型，同时还宣布了 OPPO Reno 首款 “超大杯”机型 Reno5 Pro + 的消息，超大杯 Reno5 Pro+ 将采用与索尼联合开发的旗舰传感器 IMX766，搭载高通骁龙 865 旗舰平台，支持 65W 快充，艺术家定制版本还全球首发量产电致变色技术，堆料满满，诚意十足。

今天下午，OPPO Reno5 Pro + 正式发布，其中 8+128GB 售价 3999 元，12+256GB 版售价 4499 元，12 月 29 日正式开售，Reno5 Pro+ 艺术家限定版（12+256GB）售价 4499 元，1 月 18 日开启预订，1 月 22 日正式开售。

IT之家早些时候已经拿到了 OPPO Reno5 Pro+，配色为浮光夜影（12+256GB），现在带来这款产品的上手感受。

第一部分：外观设计

虽然说审美是一件很主观的事情，但笔者还是要说，凡是亲手拿到 OPPO Reno5 Pro + 真机的人，都会被手机处处流露出的精致、高端设计所打动——OPPO Reno5 Pro + 真的是太好看、太精致了。

先从手机的背面说起，OPPO Reno5 Pro + 外观基本延续了 Reno5 Pro 的设计语言，更多的是细节上的变化，变化最大的是摄像头部分，Reno5 Pro 摄像头模组是采用了抛光玻璃设计，而 OPPO Reno5 Pro + 上则采用了与机身同色的磨砂金工艺，模组周围还有一圈高亮倒角，呈现出精致和高端的美感。

摄像头模组内部，最左侧是三枚竖列的摄像头，这三枚摄像头设计有点类似 iPhone 12 Pro 上的摄像头，但排布方式不同，模组左侧上方还有一枚与模组高度持平的方形辅摄，以组成全焦段四摄系统，模组右侧则是长条状的补光灯，模组最底部，还有两枚传感器。

在机身最左侧，有与摄像头模组对称的 OPPO Logo，OPPO 四个字母采用了高亮玻璃工艺，与磨砂的机身形成了色差，细摸起来也有一定的阻尼感，机身底部的 “RENO GLOW”字母也采用了一样的设计。

当你把手机平放在桌面上的时候，经过了 “星钻工艺”处理的机身此时色彩并不会太过于张扬，但摄像头模组的高亮倒角以及机身上的 OPPO 和 RENO GLOW 字母会反射光线，就像是夜空中闪烁的星光，细微，但也过目难忘。

接下来讲一下 OPPO Reno5 Pro + 所采用的 “星钻工艺”，早在半年前的 Reno4 系列上，OPPO 带来的 “星钻工艺”技术就让笔者记忆深刻，在 OPPO Reno5 系列上，这种工艺进行了升级，在观感上最明显的变化就是磨砂颗粒感更加明显和规整了，带来了一种非常独特的美感，只要有光线，机身就会呈现出雾蒙蒙的漫反射，移动机身，这簇光线在机身上跳跃漫游，观感非常高级。

“星钻工艺”还带来了独树一帜的手感，手指摸上去会有种沙沙的声音，比一般的 AG 磨砂玻璃更不容易粘上指纹和汗渍，不过也正因如此，手机摸起来非常的光滑，笔者单手握持手机的时候总是紧紧攥着，担心手机从手中滑落，当然带个保护壳就能解决这个问题，但面对这么好看的后盖，笔者更愿意让手机裸奔。

正面，OPPO Reno5 Pro + 搭载了一块 6.55 英寸双曲面柔性打孔屏，打孔位于屏幕上角，屏幕支持 90Hz 刷新率，180Hz 采样率，在系统设计内，可以调节屏幕的显示模式，包括 P3（生动）和 sRGB（柔和）模式。

OPPO Reno5 Pro + 顶部和底部全部做成了一个平面，中框延伸到底部和顶部，然后两端做了一个平面的切割处理，这种设计让笔者想起了诺基亚时代的 Lumia 手机，优秀的设计都是做减法。

值得一提的是，OPPO Reno5 Pro + 的顶部内嵌了一块玻璃，上面标有 “DSEIGNED FOR RENO”的标识。

需要说明一点的是，OPPO Reno5 Pro + 的屏幕采用了大 R 角设计，但屏幕外的机身四角则采用了小 R 角，因此点亮屏幕之后，显得手机四角略有突兀一些，当然日常使用是基本可以忽略不计的。

OPPO Reno5 Pro + 搭载了 4500mAh 大电池和 65W 超级闪充，但机身重量做到了 184g，机身厚度 7.99mm，在一众大电池 5G 手机里，Reno5 Pro + 可以说是一股清流了，能控制到这个厚度和重量，足以说明 Reno5 Pro + 在工业设计上有多么出色。

颜值就是实力，抛开内在的配置和体验，单凭外观设计，笔者就会给 OPPO Reno5 Pro + 打一个接近满分的分数。

第二部分：影像体验

OPPO Reno5 Pro + 搭载了后置四摄组合：5000 万像素的 IMX766 主摄，1600W 像素广角镜头、1300W 像素 5 倍混合光变长焦镜头、200W 像素微距镜头。

主摄很有看头，是 OPPO 与索尼联合开发旗舰传感器 IMX766，拥有 1/1.56 英寸大底，单 1.0μm 大像素，搭配自研月光夜景视频算法，进光量对比 IMX586 提升 63.8%，视频拍摄更亮更清晰。

其他方面，OPPO Reno5 Pro + 支持 DOL-HDR 数字重叠高动态范围技术，视频拍摄动态范围和画质皆提升 200%，有效缓解运动拖影现象；加上 Live HDR 视频算法，视频录制所见即所得。OPPO Reno5 Pro + 还支持全像素全向对焦技术，独特的 2x2 像素结构，对焦更快更准；支持视频锁定追焦，自动锁定动静拍摄主体，实时预判运动趋势，追焦更稳。

我们直接来看样张表现（上传样张均有压缩）：

▲白天室内（主摄微距）

▲下午阴天环境（1X、2X/5X 长焦）

▲下午阴天环境（主摄）

▲人像样张

▲人像样张（霓虹人像）

▲室内夜景（关灯弱光场景）

OPPO Reno5 Pro + 的静态样张，整体还是延续了 OPPO 一贯如此的真实还原风格，所拍即所见，曝光控制的也非常出色。得益于主摄 1/1.56 英寸大底和单 1.0μm 大像素，在一些暗光环境和大光比环境下，OPPO Reno5 Pro + 能呈现出动态范围很高的样张，特别是光线不足的夜晚环境，开启夜景模式之后，能大幅的降低画面噪点，使样张的纯净度和亮度再上几个台阶。

在人像方面，OPPO Reno5 Pro + 还提供了各种丰富的人像滤镜可选，包括霓虹、胶片、日系、甜美等等。

在体验时IT之家发现，OPPO Reno5 Pro + 拍照时还有着非常不错的对焦速度，即便是一些特别细的物体（比如笔、树枝、手指等），OPPO Reno5 Pro + 也能实现轻松对焦，基本不会出现拉风箱的现象。

▲对焦 GIF 演示

动态影像方面，OPPO Reno5 Pro + 也支持视频锁定追焦，视频中双击拍摄主体，镜头就能锁定被拍摄主体。

▲视频锁定追焦演示

▲人像视频

因为时间原因，OPPO Reno5 Pro + 的拍照部分后续IT之家将推出专项评测。

第三部分：性能体验

OPPO Reno5 Pro + 搭载了骁龙 865 处理器、12+256GB 内存组合、65w 超级闪充等旗舰配置，这套配置组合大家非常熟悉了，骁龙 865 也是今年的旗舰机标准配置，这里就不过多介绍了。

我们直接进入跑分和游戏测试。

在IT之家的跑分测试中，我们通过 GeekBench4 跑分获得，OPPO Reno5 Pro + 单核心达到了 4260 分，多核心达到了 12396 分；在 GeekBench4 跑分中，单核心 924，多核心 3146 分；

在安兔兔（V8.5.2）测试中，OPPO Reno5 Pro + 达到了 65 万 + 分，超越 95% 的用户；

在存储读取测试中，OPPO Reno5 Pro + 的顺序读取速度达到 1727MB/s，顺序写入速度达到 756MB/s，随机读取速度达 259MB/s，随机写入速度达 250MB/s，实测成绩属于安卓阵营第一梯队，手机在面对下载、拷贝、安装、切换大型应用、文件内传输等操作时反应更快，处理效率更高。

游戏方面，我们选择了《和平精英》进行简单测试，游戏中画面选择超高清画质，高帧率开启（最高 40FPS），水面反射开启，其它系统默认。在 10 分钟的游戏中，OPPO Reno5 Pro + 基本全程稳定在 39-41FPS 上下，下图可以看到，帧率图基本稳定成一条直线了，唯独在 11 分钟左右，游戏角色阵亡之后，切换至队友镜头时有掉帧现象，PerfDog 记录为掉帧，但实际游戏中是镜头切换导致的画面加载，肉眼上并没有掉帧现象。

OPPO Reno5 Pro + 是 OPPO 第三款搭载骁龙 865 的手机（另外两款是 Find X2 系列和 ACE2），经过长达一年时间及三款产品的打磨，如今的 OPPO 对骁龙 865 的掌握显然更加的得心应手，比如在 CPU 核心占用率曲线图来看，8 颗核心基本都保持在相对稳定的状态，未出现大幅度的降频或者是频率突然拉升的问题。

毫无疑问的是，在骁龙 888 手机大规模上市之前，OPPO Reno5 Pro + 的性能仍将稳坐安卓手性能第一梯队。

▲性能模式选择

提升游戏体验，在性能之外，一些游戏方面的功能也是至关重要。在 Reno5 系列上，OPPO 就加入了不少提升游戏体验的新功能，比如游戏内提供的快捷工具栏，提供了诸如 4D 振感、游戏滤镜、性能模式、游戏变声等等功能，最上方还可以设置弹幕通知、锁定亮度等等。

▲手感调节

在手感调节中，OPPO 给玩家提供了触控灵敏度和触控跟手性的选项，可以一个档位一个档位的调节，找到最适合自己的游戏手感，当然玩家也可以选择系统自带的职业推荐、大神推荐手感调节。

▲超现实画质

另外一个很有意思的功能，OPPO Reno5 Pro + 不仅仅提供了超现实画质选项，甚至还带来了游戏滤镜功能。超现实画质开启之后，游戏的画面色彩饱和度会明显提升，让游玩的沉浸感更强。

游戏滤镜包括反转色、漫画风、超高清、老电影和夜视镜。其中反转色和夜视镜简直是 “物理外挂”，大家直接看图感受一下：

▲反转色

总结：

OPPO Reno5 Pro + 是一款优点非常明显的手机，它满足了消费者对高端性能、高颜值、轻薄设计、拍照、人像视频五个方面的需求。毕竟是 OPPO 2020 年的收官之作，Reno5 Pro + 无论是在设计还是配置，乃至价格方面都有着十足的诚意，虽然选择在 2020 年末发布骁龙 865 旗舰似乎有些不合时宜，但在 3999 元起价格面前，我想没人会去纠结这个问题。