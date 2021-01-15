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OPPO A93 5G 手机开启预售：90Hz 超清炫彩屏，8GB+256GB 售价 1999 元

2021/1/15 12:08:37 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月15日消息 全新 OPPO A93 5G 手机在各大电商平台开启预售，具有 8GB+256GB 大双存和 5000mAh 大电池，售价 1999 元，现在参加预售即可享有 12 期免息分期及专属礼赠。OPPO A93 将于 1 月 20 日正式开售。

IT之家获悉，OPPO A93 机身轻薄，厚度仅为 8.4mm，拥有极光、雅银、炫黑三种配色。其中极光色采用全新的液晶涂布工艺，色彩可以随着光线变化而变化，视觉表现丰富多彩。A93 正面采用 6.5 英寸、分辨率 2400x1080 超清炫彩屏，支持 90Hz 高刷新率。

相机上，OPPO A93 后置采用 4800 万超清主摄 + 黑白人像镜头 + 4cm 微距镜头三摄组合，其中 4800 万主摄通过超分辨率算法可以合成 “亿级像素”照片。支持硬件级人像虚化功能、AI 人像美颜、超清夜景等功能。

OPPO A93 搭载高通骁龙 8 核芯片，支持 SA/NSA 双模 5G 网络，覆盖国内主流 5G 频段，同时在 Smart5G 智能调度下，更可有效节省约 30% 的功耗。OPPO A93 内置 5000mAh 大电池及 18W 快充，配合超级省电模式，可有效保证手机续航

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关键词：OPPO手机5G手机

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