马斯克 3 年前的喷火枪在各地麻烦不断，买家甚至进监狱

北京时间 1 月 20 日消息,在意大利监狱中被关押两天后,美国人麦克斯 · 克拉多克(Max Craddock)才有机会向法官 “喊冤”。

他的律师向预审法官说,“那不是武器,只是儿童玩具。”

克拉多克是 2018 年 6 月在意大利港口城市奥尔比亚被逮捕的,原因是他尝试携带一支有收藏意义的喷火枪乘坐一辆私人派对大巴。这支喷火枪是由埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)旗下创业公司 The Boring Company 2018 年 1 月份公布的。克拉多克将喷火枪涂成黑色,并写上他前一年在巴哈马群岛参加的一场音乐节的名字。

由于担心克拉多克携带有枪支,大巴司机拒不开车,并打电话报警。

克拉多克最近在接受 TechCrunch 电话采访时说,“最初他们非常冷漠,随着夜晚来临,情况更糟糕了。我在看守所过了一夜,后来被送到监狱中。”

联系上律师后,律师说法官可能会释放克拉多克。但预审法官命令他重新回到牢房,这时他才知道,在意大利,非法持有喷火枪,会被判刑 10 年。

美国人克拉多克因喷火枪进了意大利监狱

数个月后的一天,作家约翰 · 理查森(John Richardson)在家中写作时,听到很大的敲门声。理查森开门后,5 名警察闯了进来。

理查森向 TechCrunch 表示,“我敢断定,其中两名警察还配有手枪。我有点懵圈了。”

警察让理查森坐在沙发上,并表示他们持有搜查令,有权搜查理查森的房间。理查森回忆说,“我不知道发生了什么,然后有什么东西滴滴响了起来,我当时问到,‘与喷火枪有关吗’?”

警察的目标就是理查森的喷火枪。

克拉多克和理查森并非是被警方 “光顾”的唯二 The Boring Company 客户。

逾 1000 名海外用户的 The Boring Company 喷火枪被海关或警方没收,许多人甚至因此面临罚款,被诉非法持有武器。在美国,The Boring Company 喷火枪用户至少卷入一起地方和一起联邦刑事调查中。至少在 3 个案例中,The Boring Company 喷火枪被毒品交易者作为武器使用。

The Boring Company 未就此置评。

喷火枪的初衷只是赚钱

受到洛杉矶糟糕交通状况的启发,马斯克 2016 年 12 月创办了 The Boring Company。它的使命是,通过微型隧道移动汽车,解决都市交通拥堵问题。但是,通过改造隧道挖掘技术,建造颠覆性地下交通网络代价不菲。为了提高 The Boring Company 知名度和积累资金,马斯克 2017 年 12 月公布了由 The Boring Company 设计的限量版喷火枪。

The Boring Company 早些时候推出其他周边产品的项目,都获得了成功。在开始销售价值 20 美元的 The Boring Company 帽子数周后,马斯克募集到 100 万美元。

马斯克 2018 年向乔耳 · 洛根(Joe Rogan)表示,“我是电影《太空炮弹》的铁杆影迷。《太空炮弹》的周边产品包含一支喷火枪,深受孩子们喜欢。”

The Boring Company 喷火枪采用标准的丙烷储气罐,在功能方面与用于融冰、烧野草或处理房顶的丙烷喷灯相似,但是,与枪相似的外形、握把,使得它有了完全不同的美学设计,更像是后启示录时代的派对配件而非日常用品。

马斯克发推文为喷火枪站台

马斯克也竭尽所能地为 The Boring Company 喷火枪站台,称 “喷火枪是点燃壁炉的最好工具”。

The Boring Company 还在洛杉矶举办了发布会,克拉多克等 1000 人率先购买到了喷火枪。他说,“我拆掉了储气罐,把喷火枪放在行李中,顺利通过了飞机安检。”

马斯克的影响力和产品本身的吸引力,是 The Boring Company 喷火枪热销的两大原因。

理查森表示,“我无意对着人或物体喷火,只是认为它看起来很酷而已,未来有增值空间。”

The Boring Company 以每支 500 美元的价格出售了 2 万支喷火枪,进账 1000 万美元。

马斯克称它并非真正的喷火枪

由于全球各地的订单像雪片一样飞来,2 万支喷火枪很快就销售一空。但是,随着发货时间临近,The Boring Company 意识到,喷火枪可能会面临一些问题。

马斯克 2018 年向洛根说,“我们被告知,诸多国家禁止人们携带 The Boring Company 喷火枪,其实它们禁的是真正的喷火枪。因此,为了为全球用户解决这一问题,我们给它打上‘并非喷火枪’的标签。”

洛根反问,“它会喷出火焰吗?它有一定作用吗?”马斯克回答说,“我不清楚。但我是这么认为的。”

对于洛根的反问,正确的答案是肯定的。

在伦敦,The Boring Company 喷火枪引起专门打击枪支犯罪活动的快速响应团队 Operation Viper 的注意。通过与海关合作,Operation Viper 发现有 The Boring Company 喷火枪正在进入伦敦。Operation Viper 一名官员在发送给理查森的电子邮件中说,“The Boring Company 喷火枪是否属于武器还存在争议,已经有相似的喷火枪在伦敦被查缴。”一名伦敦人的笔记本和数部手机,以及一支 The Boring Company 喷火枪均被没收。

欧洲其他国家也在查缴 The Boring Company 喷火枪。由于在一段视频中展示了 The Boring Company 喷火枪,曼彻斯特一名 YouTube 视频博主被警方 “光顾”,至多 1000 名瑞士人购买的 The Boring Company 喷火枪遭到没收,并被处以罚款。一名瑞士人因此提起诉讼,称 The Boring Company 喷火枪与学校的煤气喷灯区别不大。他败诉了。

不止是欧洲

美国对 The Boring Company 喷火枪的限制比其他地区 “来得晚一些”。但在 2019 年 6 月,一名民主党纽约州参议员提出一项法案,持有和使用 The Boring Company 喷火枪被认定为犯罪。法案称,“The Boring Company 推出了一款喷火枪,在出售时既不对买家进行培训,也不审核买家身份。新法案将确定持有和使用喷火枪属于犯罪,除非将它用于农业和收藏目的。这类危险的设备,不应当向普通消费者销售,买家应当限定为专业人士。”

并非所有警方都认为新法案是必需的——现有法律就足够了。2020 年 6 月份,马萨诸塞州斯普林菲尔德警方在检查一辆汽车时,一名警官发现了座位下的 The Boring Company 喷火枪,并把它认定为步枪。这支 The Boring Company 喷火枪的主人布兰登 · 麦吉(Brandon McGee)被指控携带危险武器。

就在同一个月,美国联邦调查局警员在对布兰登 · 阿索夫 · 隆(Brandon Althof Long)的家进行搜查时,被靠墙而立的 The Boring Company 喷火枪绊倒。布兰登 · 阿索夫 · 隆被一个联邦大陪审团裁定密谋暴动和危害社会秩序,利用喷火枪实施重大犯罪活动。

华盛顿大学法学教授、科技政策实验室联合创始人雷恩 · 卡罗(Ryan Calo)说,像喷火枪这样的新生事物很少被法律提及。他说,“一些物品,例如枪支和弹簧刀,是‘事实上’的武器,意味着它们总是会被认定为武器。但大多数法律都会包含有‘或其他致命性武器’的条款,意味着任何能造成重大人身危害的物品,甚至一块石头,有时都会被认定为武器。”

问题是,哪些物品会被认定为武器?能喷射火焰的除草机可能不会引起警方注意,外形像冲锋枪的设备,更可能会被认为具有威胁性。卡罗说,“如果在犯罪现场使用它,就会被认为是利用致命性武器实施犯罪活动。”

警察收缴的物证中包含喷火枪

虽然马斯克声称 “并非喷火枪”只是娱乐性玩具,北美地区的警方和犯罪分子,越来越将它视作危险武器。在威斯康星州农村地区,经过为期两年的调查,警方 2020 年 7 月逮捕了两个人,照片显示犯罪分子持有一支 The Boring Company 喷火枪。去年 12 月和今年 1 月份,加拿大也出现犯罪嫌疑人持有 The Boring Company 喷火枪的案例。

确实,没有一家公司能完全控制它们产品的使用方式。不过,与马斯克有关联的产品被滥用,这并非第一次。

特斯拉将其先进驾驶辅助系统称作 Autopilot,将售价 1 万美元的系统称作 “完全自动驾驶”也受到批评,因为司机需要作好随时接管驾驶的准备。德国一家法院禁止特斯拉在其网站或其他营销材料中使用 “Autopilot”或 “充分发挥自动驾驶潜力”等字眼。

驾驶安全倡导人士称,利用 Autopilot 或 “完全自动驾驶”等字眼,歪曲了特斯拉系统的能力。使用的名字,以及车内没有相机监测司机状态,使得司机经常 “超纲”使用驾驶辅助系统。

显示特斯拉车主滥用 Autopilot 和 FSD 的视频在 Youtube 上比比皆是,有些车主甚至引起执法机构关注。加拿大一名男性车主,就被指控在驾驶特斯拉电动汽车时睡觉。