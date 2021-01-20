特斯拉首次回应 Model Y 降价：并非降价，国产版本是首销

IT之家 1 月 20 日消息 据贝壳财经报道，日前，记者关于 Model Y 降价一事的询问中，特斯拉方面表示，事实上，这并非降价。本次官网上线的中国制造 Model Y，是特斯拉首次在中国市场公布售价开启预定。此前在中国区官网展示的车型为进口版车型，并未在中国市场销售。这也是特斯拉官方首次回应 “Model Y 降价”一事。

特斯拉官方 1 月 18 日宣布，首批中国制造 Model Y 正式于上海、杭州、南京、苏州、武汉、合肥、温州、无锡、常州以及宁波等城市同时开始交付。

IT之家了解到，特斯拉 1 月 1 日宣布，国产中型 SUV Model Y 正式上市，这也是特斯拉首次在中国开始销售 “SEXY”组合全线产品。特斯拉 Model Y 拥有 Performance 高性能版与双电机全轮驱动版两个版本，长续航版 33.99 万元，高性能版 36.99 万元。

其中，特斯拉 Model Y 长续航版续航里程（NEDC）可达 594km，百公里加速需 5.1s，最高车速为 217km/h，一月交付。国产 Model Y 高性能版 WLTP 续航可达 480km，标配 21 轮毂，但将于三季度交付。两款型号均标配辅助驾驶基础功能。