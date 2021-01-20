外媒：特斯拉国产 Model Y 在中国首次交付会推高特斯拉股价和分析师预期

1 月 20 日消息，据国外媒体报道，国产特斯拉 Model Y 在中国首次交付，推高了特斯拉的股价和分析师对特斯拉的预期。

今年 1 月 1 日，特斯拉中国官方正式宣布，国产 Model Y 正式开售。本周一，国产 Model Y 在上海正式开始交付。

过去一周，特斯拉股价相对停滞不前，徘徊在 820 美元至 860 美元之间。然而，特斯拉在中国首次交付 Model Y 为该公司的股价增添了一些动力。

截至当地时间周二美股收盘，特斯拉股价上涨 2.23%，报收于 844.55 美元，公司市值达到 8005.5 亿美元。

华尔街分析师对特斯拉股票的预期也有所提高，比如，杰富瑞的分析师菲利普 • 霍乔斯（Phillipe Houchois）上调特斯拉的股票评级至 “持有”，并将特斯拉目标价上调，这是基于特斯拉最新的交付量数据。

霍乔斯表示，特斯拉在多个层面（从电动汽车到电池技术 / 产能、自动驾驶、从设计到制造和直接销售）挑战汽车行业的商业模式，看来仍将是一个标杆。

尽管特斯拉在中国面临着蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车等品牌的竞争，但该公司在中国仍拥有不可否认的领先优势。

上周，乘联会（CPCA）公布的数据显示，2020 年 12 月份，特斯拉中国销售了 23804 辆国产 Model 3，打破了前一个月的记录，环比增长 10.18%，占中国新能源汽车销量的 11% 以上。

2020 年 11 月份，特斯拉中国售出 21604 辆国产 Model 3，几乎是去年 10 月份 12143 辆的两倍。

外媒称，从今年 1 月份开始，随着国产 Model Y 量产开始，特斯拉在中国的产量和销量预计将出现更快的增长。