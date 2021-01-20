微软 Edge 浏览器 Dev 89.0.767.0 更新发布：改进自动填充功能，自动检测可复制字段

IT之家1月20日消息 今日，微软向 Edge 浏览器 Dev 通道的用户推送了 89.0.767.0 版本更新，此次更新有一些新功能，比如在文本字段中保存和自动填充生日，浏览器还将检测可能复制到剪贴板的地址，并建议该信息作为需要地址的表单或字段的数据。

微软表示，所有 Edge 浏览器 Dev 通道的用户都已默认开启垂直选项卡功能。

添加了保存和自动填充生日的功能。

新增了自动填充功能，可以读取数据（例如已复制到剪贴板的地址），并在填写网页中的相关字段时建议将其作为潜在的自动填充候选对象。

在作为应用程序安装的网站的… 菜单中添加了 “共享”。

完成推出 “垂直选项卡”。

添加了管理策略以控制是否显示 “建议”。请注意，文档或管理模板的更新可能尚不可用。

添加了管理策略以控制云策略检索。请注意，文档或管理模板的更新可能尚不可用。

修复了打开 InPrivate 窗口有时会使浏览器崩溃的问题。

修复了使用 Web Capture 时发生的崩溃。

修复了显示工具提示时崩溃的问题。

修复了下载内容时崩溃的问题。

修复了沉浸式阅读器中的链接有时不起作用的问题。

修复了有时无法对集合进行排序的问题。

修复了有时复制和粘贴 “收藏夹”项目粘贴两次的问题。

修复了退出信息亭时删除下载的管理策略不起作用的问题。

修复了从 Internet Explorer 重定向模式重定向网站的管理策略有时不起作用的问题。

修复了作为应用程序安装的网站无法使用 Web Capture 的问题。

解决了引导式切换将链接从个人资料重定向到工作 / 学校资料后，有时会打开错误页面的问题。

修复了在 Mac 上有时媒体触摸栏出现在没有任何媒体的页面上的问题。

修复了 Mac 上一些滞后的 UI。