供应链爆料：苹果 iPhone 13/Pro 全系支持 Sensor-shift OIS 光学图像防抖

IT之家1月21日消息 外媒 MacRumors 报道，据 DigiTimes 分享的简短预告，整个苹果 iPhone 13 系列都将具备传感器移位的光学图像稳定功能，而在现有机型中只有 iPhone 12 Pro Max 拥有这项功能。

"据业内人士透露，苹果定于 2021 年下半年推出的下一代 iPhone 都将配备传感器移位稳定技术，" 报道预告中写道。完整的报告应该会在明天公布，如果有更多值得注意的细节，我们会更新报道。

韩国媒体 ETNews 本周早些时候分享了一份类似的报告，声称至少有两款 iPhone 13 型号将配备传感器移位稳定功能，预计 LG Innotek 仍将是必要组件的供应商。

苹果首次在 iPhone 12 Pro Max 的广角镜头上引入了传感器位移式光学图像防抖（Sensor-shift OIS）技术。该技术可以稳定相机的传感器而不是镜头，从而实现更强的图像稳定和提高照片质量。目前还不清楚传感器移位稳定功能是否会继续局限于所有 iPhone 13 机型的广角镜头。

IT之家获悉，iPhone 12 Pro Max 配备了面积增大 47% 的传感器，更大的像素增加了广角摄像头的聚光量。同时，它还配备了 Sensor-shift 传感器位移式光学图像防抖功能。这项全新的 OIS 技术可以稳定传感器而不是镜头，因此你的镜头是稳定的，即使你本身不稳定也是如此。iPhone 12 Pro Max 还配备了全新的 65mm 长焦摄像头，让你在 iPhone 上比以往任何时候都能变焦。直到现在，Sensor-shift 稳定功能只在单反相机上使用过。这是它首次被用于 iPhone 智能手机上。

苹果表示，为 iPhone 12 Pro Max 带来了新的摄像头、新的光学图像防抖、iPhone 级的数码单反技术。

“我们为 iPhone 12 Pro Max 的广角摄像头配备了尺寸更大的感光元件，而且它像素更大，能捕捉更多光线，从而让照片拥有更丰富的细节和色彩。我们还设计了一套只移动感光元件的防抖方案，让镜头比以往更加稳定。这就是传感器位移式光学图像防抖，它将带来全然不同的防抖体验。

在此之前，传感器位移式防抖向来是数码单反相机的独门秘技。而我们让 iPhone 也首次掌握了这门绝活。现在，无论你是在公园里跟拍孩子们追逐嬉戏的视频，还是在颠簸的公路上将 iPhone 伸出窗外拍照，都能获得更精准的防抖效果。”

本月早些时候，DigiTimes 报道称，LiDAR 激光雷达扫描仪也将扩展到整个 iPhone 13 系列，而 mmWave 5G 预计将在美国地区以外销售的 iPhone 13 全系机型上使用。