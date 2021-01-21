大多数谷歌 iOS 14 App 仍未显示隐私标签

IT之家1月21日消息 外媒 MacRumors 报道，从去年 12 月 8 日起，苹果已经要求提交新 App 和 App 更新的开发者提供隐私标签信息，概述每个应用在安装时向用户收集的数据。

很多应用开发商，比如 Facebook，都已经遵守规定，现在已经在 App 旁边加入了隐私标签，但有一个明显的例外，那就是谷歌。

在 12 月 7 日或之前，谷歌就没有更新过 Gmail、谷歌地图、Chrome 和 YouTube 等主要应用，大部分谷歌应用至今都没有更新隐私标签功能。

谷歌翻译、Google Authenticator、Motion Stills、Google Play Movies 和 Google Classroom 等应用已经包含隐私标签，虽然近期没有更新。

但谷歌的搜索 App、Google Maps、Chrome、Waze、YouTube、Google Drive、Google Photos、Google Home、Gmail、Google Docs、Google Assistant、Google Sheets、Google Calendar、Google Slides、Google One、Google Earth、YouTube Music、Hangouts、Google Tasks、Google Meet、Google Pay、PhotoScan、Google Voice、Google News、Gboard、Google Podcasts 等都没有显示隐私标签信息。

今年 1 月 5 日，谷歌告诉 TechCrunch，这些数据将在 “本周或下周”添加到其 iOS 应用中，但直到现在都没有更新隐私标签。现在距离谷歌上次更新其应用已经过去了一个多月。

当其说更新即将到来时，谷歌没有给出延迟的原因，并且仍然没有对应用更新之间的长时间间隔作出解释。谷歌此前通常会频繁地在其应用目录中推送更新，其 Android 应用也一直在持续定期更新。

有人猜测，谷歌之所以迟迟不提供隐私标签数据，是因为 Facebook 等其他公司收到的负面反馈，但目前仍没有得到证实的解释。

IT之家获悉，苹果在 iOS 14.3 中实施了 App 隐私标签，为客户提供关于应用收集客户哪些数据的前期细节，以便客户在选择安装应用时做出明智的选择。应用开发者需要在 App Store 中主动报告隐私信息，开发者必须确定所有数据收集和使用案例。