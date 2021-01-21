中国铁路官宣：京哈高铁 1 月 22 日全线贯通，设计时速 350 公里

IT之家1月21日消息 据中国铁路官方发布，北京至哈尔滨高速铁路北京至承德段（以下简称京哈高铁京承段）将于 1 月 22 日开通运营，京哈高铁实现全线贯通，北京至沈阳、哈尔滨最快 2 小时 44 分、4 小时 52 分可达。

IT之家获悉，京哈高铁南起北京市朝阳区，向北途经北京市顺义区、怀柔区、密云区，河北省承德市，辽宁省朝阳市、阜新市、沈阳市、铁岭市，吉林省四平市、长春市、松原市，终至黑龙江省哈尔滨市，全长 1198 公里，设计时速 350 公里。

其中沈阳至哈尔滨段已于 2012 年 12 月 1 日开通运营，承德至沈阳段已于 2018 年 12 月 29 日开通运营。此次开通的北京至承德段长 192 公里，设北京朝阳、顺义西、怀柔南、密云、兴隆县西、安匠、承德南 7 座车站。

京哈高铁京承段开通运营首日，铁路部门将安排开行动车组列车 11 对，之后每日开行动车组列车 12 对，初期运营时速 300 公里，同时，将严格落实各项措施，认真做好常态化疫情防控工作，为广大旅客创造良好旅行环境。

铁路部门于 1 月 21 日 10 时开始发售京哈高铁京承段动车组列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询 “中国铁路”微信和铁路 12306 网站、微信、客户端。