1198 元起，微软和 OEM 联合推出 5 款 Win10 LTE 笔记本

IT之家1月20日消息 在 BettFest 2021 上，微软宣布了五款新的支持 LTE 的合作伙伴的 Windows 10 笔记本设备，起售价 185 美元（约合人民币 1198 元）。微软强调，这些是产品组合中迄今为止最实惠的 Windows LTE 连接设备。

宏碁 TravelMate B3，该笔记本非常适合在教室和家中使用。这款设备起售价为 239 美元（约合人民币 1548 元），最高运行英特尔奔腾处理器，它拥有强大的处理能力和坚固的结构，可承担重压。全天候的电池续航时间、带固定键的防溅键盘、快速稳定的 Wi-Fi 6 和可选的 LTE 网络，学生无论在哪里学习，都能比以往更好地协作。

宏碁 TravelMate Spin B3，售价 329 美元（约合人民币 2131 元），是一款设计坚固的可转换笔记本电脑，采用英特尔奔腾处理器，具备学生学习所需的所有教育功能，包括第二个摄像头、带固定键的防溅键盘、全天电池续航能力、全功能 USB Type-C 端口、快速稳定的 Wi-Fi 6 连接以及可选的手写笔笔和集成 LTE 连接。此外，康宁大猩猩玻璃显示屏、键盘、触摸板和掌托区域的可选抗菌涂层可使 Spin B3 保持更长时间的清洁。

JP-IK Leap Connect T304，采用高通骁龙 7c 芯片，售价 229 美元（约合人民币 1483 元），可提供全天的电池续航时间，是专为教育而设计的。IT之家获悉，Leap Connect T304 提供 eSIM/LTE 连接、4GB 内存和 64GB 存储，可在任何地点运行 Teams、Office 和 Microsoft Edge。

起价 185 美元（约合人民币 1198 元）的 JP-IK Leap T304 提供了 LTE 升级选项，搭载了英特尔赛扬处理器和 4GB 内存，支持连接设备远程学习。这款笔记本提供全天的电池续航时间，专为教育而设计，Windows Hello 指纹登录，快速恢复，设计轻巧而坚固。

华硕 ExpertBook BR1100，起价 279 美元（约合人民币 1807 元），是一款坚固耐用、支持 LTE 的笔记本，具有快速恢复和全天电池续航能力，是远程学习的完美设备。防菌 C 罩为需要共享的设备提供了额外的保护。

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