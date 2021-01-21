曝 Redmi K40 系列配备 2.8mm 超小孔径屏幕：可能是业内最小挖孔

IT之家 1 月 21 日消息 Redmi 将于下个月正式发布 Redmi K40 系列新机，搭载大于 4000mAh 的电池，售价 2999 元起。

今天数码博主 @数码闲聊爆料，Redmi K40 将配备 2.8mm 超小孔径屏幕，可能是市面上最小挖孔。

值得一提的是，@数码闲聊站 此前还爆料称，Redmi K40 系列还存在一款搭载特殊版本，将搭载高通新旗舰骁龙 870 处理器。如果消息属实的话，因为骁龙 870 定位低于骁龙 888，因此这个版本的机型定价应该低于官方此前公布的 2999 元起售价，目前还无法证实该消息的真实性。

其它方面，Redmi K40 屏幕还有望采用三星 E4 发光材料打造的 OLED 显示屏，支持 120Hz 高刷新率，配备 LPDDR5 内存及 UFS 3.1 闪存。

另外，IT之家了解到，昨天下午联发科正式发布了天玑 1200 芯片，采用台积电 6nm 工艺，1 个 Cortex-A78 大核 3.0GHz，3 个 Cortex-A78 2.6GHz，4 个 Cortex-A55 2.0GHz 核心，性能提升 22%，能效提升 25% 。GPU 规模变化不大，性能最多提升 13%。小米卢伟冰宣布，Redmi 将全球首发搭载天玑 1200 的手机。