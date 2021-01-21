1.22 红包攻略：京东红包加码，天猫 0 点超级秒杀

1月22日京东京享红包奖池加码，抽中红包面额大幅提升、中奖概率翻倍。年货节主题还是源头好物日，全品类狂欢，源头好物9.9元包邮，头号京贴每满300减40、0点疯抢5折秒杀。



天猫22日年货节超级红包继续领，每天0点抢前N优惠、5折秒杀等，特价年货专场，限时低至9.9元包邮，全场跨店每满300减30元，优惠上不封顶。

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亦可参与天猫年货节亿万红包的抽取！

抽取时间：1月17日 - 1月25日

使用时间：1月20日 - 1月25日

抽奖次数：每天可抽1次

加码日期：1月17日（首日首个必中现金红包，除黑号）、1月19日、1月21日、1月24日。

红包用途：超级红包可无门槛叠加使用，类似与天猫/淘宝平台的现金，可与任何优惠叠加使用；一个订单最多可叠加10个红包（超级红包、省钱卡红包……所有红包），非常划算。

【惊喜红包】



1月18日 - 25日期间发放，其中有2场惊喜红包发放日期是1月18日、1月19日，其他发放场次具体时间将另行通知，每一场次大额红包具体发放时间不定时。

【分享开宝箱】

1月19日 - 25日期间，当用户进入PC&无线淘宝客主会场抢完当天的红包后，可以通过淘口令和分享链接的方式，通过分享到（社群，圈子等）带来好友，再获取拆红包机会。

跨店满减

活动日期：1月20日 - 1月25日



本次年货节天猫和淘宝共享活动周期，跨店满减额度分别为每满300减30、每满200减15元。

正式期每天0点都可蹲蹲神价。支持跨店每满300减30元或每满200减15元，每次此权益开放时，就是神价开启时。

京东京享红包

每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分2个阶段，当火力值集满50、100点时可分别获得2个8.8元红包，共计17.6元。

活动时间：



第一阶段红包领取时间：1月18日 18:00 - 1月24日

第一阶段红包使用时间：1月18日 - 1月24日（过期红包失效）

第二阶段红包领取时间：1月24日 - 2月1日

第二阶段红包使用时间：1月24日 - 2月5日（过期红包失效）

此外，其中1月22日、1月29日两天红包奖池加码，抽中红包面额大幅提升、中奖概率翻倍。

红包面额：

可抽到1元、3元、5元、88元、888元不等的随机面额红包；首次参与活动的京东新用户可直接获得5-8元不等的首购新人大红包。

京东年货节福利放送

会场 优惠详情 主会场 头号京贴每满300减40、签到领15元全品券 京东超市 好物低至5折、先领券再下单

京喜拼购 年货礼盒低至9.9元

京东生鲜 爆品1元抢、3件8折、地道年味低至9.9元 年货清单 官方爆品清单、尖货不止5折

京东手机 抢2021元购机神券、爆款享24期免息 电脑数码 年货5折抢、享限定周边

家电焕新 爆款5折、万券齐发、百亿补贴 万店狂欢 年货爆款低至5折 拍拍二手 加倍省钱，iPhone X低至2439元 居家生活 防疫用品热卖、好物不止5折 食品饮料 2件8折/3件7折、部分商品第2件0元 服饰鞋包 抢券每满300减40 健康年礼 精选好物9.9元秒、健康年礼买一赠一 生活服务 车品爆款低至9.9元、3件冬衣任意洗79元

• 此外，天猫/京东年货节互动红包玩法攻略详见：

《年货节互动红包攻略：京东炸年兽分10亿、天猫年货免费送》

《天猫年货节福利：内购清单、热销尖货、大额券、前N优惠等》



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