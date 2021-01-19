1.20 红包攻略：天猫 / 京东年货节 0 点开抢，年前最后一场大促

1月20日天猫年货节0点开抢，连续6天狂欢，每天0点抢前N优惠、5折秒杀等，全场跨店每满300减30元，优惠上不封顶。
京东20日年货节正式开抢，年货节主题为超级秒杀日，全品类狂欢，超级好物1元秒，头号京贴每满300减40、百亿补贴天天抢。
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之家牛牛牛
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亦可参与天猫年货节亿万红包的抽取！
抽取时间：1月17日 - 1月25日
使用时间：1月20日 - 1月25日
抽奖次数：每天可抽1次
加码日期：1月17日（首日首个必中现金红包，除黑号）、1月19日、1月21日、1月24日。
红包用途：超级红包可无门槛叠加使用，类似与天猫/淘宝平台的现金，可与任何优惠叠加使用；一个订单最多可叠加10个红包（超级红包、省钱卡红包……所有红包），非常划算。
【惊喜红包】
1月18日 - 25日期间发放，其中有2场惊喜红包发放日期是1月18日、1月19日，其他发放场次具体时间将另行通知，每一场次大额红包具体发放时间不定时。
【分享开宝箱】
1月19日 - 25日期间，当用户进入PC&无线淘宝客主会场抢完当天的红包后，可以通过淘口令和分享链接的方式，通过分享到（社群，圈子等）带来好友，再获取拆红包机会。
跨店满减
活动日期：1月20日 - 1月25日
本次年货节天猫和淘宝共享活动周期，跨店满减额度分别为每满300减30、每满200减15元。
正式期每天0点都可蹲蹲神价。支持跨店每满300减30元或每满200减15元，每次此权益开放时，就是神价开启时。
京东京享红包
每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分2个阶段，当火力值集满50、100点时可分别获得2个8.8元红包，共计17.6元。
活动时间：
第一阶段红包领取时间：1月18日 18:00 - 1月24日
第一阶段红包使用时间：1月18日 - 1月24日（过期红包失效）
第二阶段红包领取时间：1月24日 - 2月1日
第二阶段红包使用时间：1月24日 - 2月5日（过期红包失效）
此外，其中1月22日、1月29日两天红包奖池加码，抽中红包面额大幅提升、中奖概率翻倍。
红包面额：
可抽到1元、3元、5元、88元、888元不等的随机面额红包；首次参与活动的京东新用户可直接获得5-8元不等的首购新人大红包。
京东年货节福利放送
|会场
|优惠详情
|主会场
|头号京贴每满300减40、签到领15元全品券
|京东超市
|好物低至5折、先领券再下单
|京喜拼购
|年货礼盒低至9.9元
|京东生鲜
|爆品1元抢、3件8折、地道年味低至9.9元
|年货清单
|官方爆品清单、尖货不止5折
|京东手机
|抢2021元购机神券、爆款享24期免息
|电脑数码
|年货5折抢、享限定周边
|家电焕新
|爆款5折、万券齐发、百亿补贴
|万店狂欢
|年货爆款低至5折
|拍拍二手
|加倍省钱，iPhone X低至2439元
|居家生活
|防疫用品热卖、好物不止5折
|食品饮料
|2件8折/3件7折、部分商品第2件0元
|服饰鞋包
|抢券每满300减40
|健康年礼
|精选好物9.9元秒、健康年礼买一赠一
|生活服务
|车品爆款低至9.9元、3件冬衣任意洗79元
• 此外，天猫/京东年货节互动红包玩法攻略详见：