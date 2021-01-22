谷歌关闭高空气球互联网项目，盖茨曾评价对穷人没有实质帮助

北京时间 1 月 22 日消息，谷歌母公司 Alphabet 周四晚间表示，公司已经完成了对于利用巨大高空气球为世界偏远地区提供高速互联网的探索。同时表示，由于无法找到一种可持续的商业模式和愿意合作的伙伴，公司将逐渐关闭负责 Project Loon 项目的子公司 Loon。

“我们谈了很多连接下一个 10 亿用户的事情，但现实是，Loon 一直在应对实现连接一切的最棘手问题——最后的 10 亿用户。”Loon CEO 阿拉斯泰尔 · 威斯特加斯 (Alastair Westgarth)在博文中称，“尽管我们一路上已经找到了许多愿意合作的伙伴，但是我们无法找到一种方法把成本降低到足以建立一项长期、可持续业务的程度。”

Alphabet 在 2013 年 6 月成立了 Loon，Project Loon 旨在全球没有互联网连接的地区向放飞带有无线电装置的气球，从而组建网络。

比尔 · 盖茨在 2013 年接受《彭博商业周刊》采访时称，Project Loon 方案没有切中要害，向贫困地区提供互联网接入的做法，对当地的贫穷人群起不到实质的帮助。

就在一年前，谷歌还关闭了另一互联网项目 Google Station，该项目在 400 多个印度火车站提供互联网连接。