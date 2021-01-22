赛睿发售 Arctis 寒冰 7P 头戴无线电竞耳机：支持 PS5/Switch，售价约合 1417 元

IT之家1月22日消息 赛睿今日在海外发售 Arctis 寒冰 7P 无线头戴耳机。该产品使用 2.4GHz 无线信号和有线方式进行连接，支持 PS5、PS4、安卓设备、任天堂 Switch，同时也支持 PC。

这款产品采用全封闭式设计，双层头梁覆盖有编织物，提供牢固稳定的佩戴。耳机本体左侧搭载 ClearCas 麦克风，为伸缩设计。麦克风经过 Discord 认证，采用双向收声设计，可实现主动降噪功能。

耳机本体具备多个控制按钮，可以调节音量以及开光。耳机下方具备两个 Micro-USB 接口，其中一个用来连接 PC，另一个用于充电。

赛睿 Arctis 寒冰 7P 搭载 40mm 动圈单元，频响范围 20–20000 Hz，灵敏度 98db、阻抗 32Ω，支持 3.5mm 有线方式连接。

IT之家了解到，这款产品通过 USB 有线方式可以连接 PS5，通过 USB 或 2.4G 无线方式可连接 PC。自带 2.4G 接收器为 Type-C 接口，用于搭配 Switch 以及安卓手机使用，实现无线功能。此外产品还支持谷歌 Stadia 控制器，同样可使用 2.4G 接收器进行无线连接。

Arctis 寒冰 7P 无线耳机内置电池，续航可达 24 小时，目前售价 179.99 欧元，约合人民币 1417 元。