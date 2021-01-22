特斯拉获准可以开始准备在柏林超级工厂附近建设电池工厂

1 月 22 日消息，据国外媒体报道，正在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德建设超级工厂的特斯拉，已获准可以开始在附近建设电池生产工厂的准备工作。

从外媒的报道来看，特斯拉可以准备在柏林超级工厂附近建设电池工厂，是由德国联邦经济部门批准的，在获得批准之后，在特斯拉可承受的风险范围内，他们就可以开始建厂的相关准备工作。

外媒在报道中表示，德国联邦经济部门的这一批准，让勃兰登堡州政府略感意外，因为此前有报道称特斯拉尚未提交在柏林超级工厂附近建设电池生产工厂的申请。但即便如此，德国经济部长彼得 · 阿尔特迈尔（Peter Altmaier），还是选择将电池工厂和其他特斯拉的项目一起，提交给欧盟。

不过，获准开始建厂的准备工作，并不意味着特斯拉可以开始建设电池生产工厂，阿尔特迈尔的发言人在一份声明中表示，特斯拉及其他的参与者，已获准可以根据他们的要求开始相关的准备工作，这意味着特斯拉及其他公司，在他们风险可承受的范围内，可以开始项目的准备工作。

特斯拉计划在柏林超级工厂附近建设的电池生产工厂，将用于生产他们在去年 9 月 22 日的 “电池日”活动上推出的 4680 电池，供应柏林超级工厂生产的 Model Y。

特斯拉去年推出的 4680 电池，在能效、成本、能量密度、输出功率等方面，较他们目前采用的 2170 和 18650 电池都有明显的提升。