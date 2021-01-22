首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

韩媒：LG 正商谈将智能手机业务出售给越南企业集团

2021/1/22 14:51:13 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 1 月 22 日消息 近日不断有报道称 LG 计划退出智能手机业务，最新的进展涉及一家越南企业集团。据韩媒 BusinessKorea 报道，该集团正在就收购 LG 电子的智能手机业务进行谈判。

报道称，越南的 Vingroup Co 已经提出了最具吸引力的收购 LG 智能手机业务的报价。该公司占越南上市公司市值的 14%，拥有多元化的业务组合，手握酒店、房地产、分销、汽车、智能手机和土地开发等多个行业。该公司已经根据 ODM 合同为 LG 生产智能手机，是越南仅次于 OPPO 和三星的第三大智能手机制造商。

据报道，Vingroup Co 有意接手 LG 在美国的智能手机业务，收购将把 Vingroup Co 推向全球。据报道，LG 有兴趣 “一块一块”出售其智能手机业务，因为出售整个业务将被证明是非常困难的

IT之家了解到，近日，LG 发出了一份内部备忘录，预示着手机部门即将发生重大变化，包括 “出售、退出和缩减智能手机业务”。这对于该公司最近预告的 LG Rollable 卷轴屏手机来说并不是一个好兆头，该机上市日期定在今年，本周的消息让 LG Rollable 的未来变得不确定。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LG智能手机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用