韩媒：LG 正商谈将智能手机业务出售给越南企业集团

IT之家 1 月 22 日消息 近日不断有报道称 LG 计划退出智能手机业务，最新的进展涉及一家越南企业集团。据韩媒 BusinessKorea 报道，该集团正在就收购 LG 电子的智能手机业务进行谈判。

报道称，越南的 Vingroup Co 已经提出了最具吸引力的收购 LG 智能手机业务的报价。该公司占越南上市公司市值的 14%，拥有多元化的业务组合，手握酒店、房地产、分销、汽车、智能手机和土地开发等多个行业。该公司已经根据 ODM 合同为 LG 生产智能手机，是越南仅次于 OPPO 和三星的第三大智能手机制造商。

据报道，Vingroup Co 有意接手 LG 在美国的智能手机业务，收购将把 Vingroup Co 推向全球。据报道，LG 有兴趣 “一块一块”出售其智能手机业务，因为出售整个业务将被证明是非常困难的。

IT之家了解到，近日，LG 发出了一份内部备忘录，预示着手机部门即将发生重大变化，包括 “出售、退出和缩减智能手机业务”。这对于该公司最近预告的 LG Rollable 卷轴屏手机来说并不是一个好兆头，该机上市日期定在今年，本周的消息让 LG Rollable 的未来变得不确定。