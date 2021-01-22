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vivo X60 Pro+ 手机 1 月 30 日正式开售：骁龙 888 超大杯，4998 元起

2021/1/22 15:49:11 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家1月22日消息 昨日晚间，vivo X60 系列中的 “超大杯”X60 Pro + 正式发布，同期开启预售并将于 1 月 30 号正式开售。

vivo X60 Pro + 搭载了双主摄影像系统，兼顾大底与第二代微云台，提供了 8GB+128GB、12GB+256GB 两个配置版本，价格分别为 4998 元和 5998 元。

IT之家了解到，vivo X60 Pro + 最大的特点是搭载了双主摄影像系统，配备 5000 万像素超大底 GN1 传感器与 4800 万像素超广角微云台的双主摄组合，并搭载 vivo 蔡司联合影像系统。

配置方面，vivo X60 Pro + 搭载了高通骁龙 888 旗舰芯片。骁龙 888 芯片采用 5nm 制程工艺、Adreno 660+ Kryo 680 架构、第三代 X60 5G 基带，在性能、5G、拍照、AI 和游戏等方面都有提升。

设计方面，vivo X60 Pro + 采用素皮材质后盖，拥有深海蓝和经典橙两种配色。

目前，vivo X60 Pro + 已在线上线下渠道开启预售，预售至高享 24 期分期免息，并加赠半年碎屏宝和半年延保，将于 1 月 30 号正式开售。

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关键词：vivo手机

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