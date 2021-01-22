Telstra、爱立信和高通在 5G 商用网络上实现下载速度 5Gbps 新纪录

IT之家 1 月 22 日消息 根据高通官方的消息，Telstra 联合爱立信和高通技术公司成功实现 5G 商用网络下单用户下载速度高达 5Gbps 的新纪录。本次 5G NR 数据呼叫在黄金海岸 5G 创新中心基于商用网络实现。

高通表示，这是全球首次使用商用网络、并采用智能手机形态的移动测试终端实现的结果，是 Telstra 持续投入的成果。Telstra 不仅致力于为所有客户提升网络速度容量，并且为即将进行的网络部署不断积累经验。本次成果建立在 2020 年 9 月实现的 4.2Gbps 最高下载速度的基础之上。这一里程碑将支持 Telstra 客户体验到更先进的网络性能，为提升网络容量和能力铺平道路。本次测试采用的终端是搭载了集成第三代高通 QTM535 毫米波天线模组的高通骁龙 X60 5G 调制解调器及射频系统的智能手机形态移动测试终端。

IT之家了解到，X60 调制解调器采用了新的 mmWave 天线模块，即第三代毫米波模组 “QTM535”，比 QTM525 尺寸更小但性能更强，支持 26GHz、28GHz、39GHz 等全球毫米波频段。新模块可以带给用户更快的网络速度以及更低的时延，这对于未来的物联网场景以及多人游戏场景而言至关重要。