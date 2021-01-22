补丁救不了 “2077”

CDPR 果然还是那个 CDPR，发售之后的 “2077“依然坚定地跳票。

去年底《赛博朋克 2077》发售之后，CDPR 曾表示相关的免费 DLC 计划将在 2021 年初启动。同时，其官网也做出了相应更新，确认了这一消息。不过，此前 CDPR 在游戏公告中也做出暗示称该 DLC 将会延迟上线。目前，“2077“官网的相关页面中，DLC 上线的时间也从此前的 2021 年初修改为几个月后。

跳票对于 CDPR 早就已经是家常便饭，但由于 “2077”上线之后的口碑先褒后贬，所以无论是玩家还是 CDPR 本身都对这款首次更新的 DLC 寄予厚望。大家都希望它能挽回一定的玩家口碑。现在的情况来看，或许是 CDPR 想要用更长的时间来打磨 DLC 的内容，但从玩家的反馈可以看到，跳票显然让他们大失所望。

卫星不能只放不收

在主机版口碑崩盘之后，PC 版本似乎也没能留住玩家的心。

根据外媒 GitHyp 近日的消息，“2077”在发布一个月后，Steam 的同时在线人数已经由最初的超过一百万降至 22.5 万左右，玩家数量下降将近 80%。

相比之下，CDPR 此前那部著名的《巫师 3》在 2015 年发布之后同时最高在线人数为 9.2 万人，一个月后的在线人数依然保持在 5.5 万人，并且在游戏发售三个月后，玩家人数的下降最高值也不过 21%。

虽然 5 年前《巫师 3》整体玩家数量和现在的 “2077”完全不是一个级别，但从玩家流失比例来看，显然《巫师 3》比 “2077”更有吸引力。

这并不奇怪，发售一个多月后绝大多数玩家都已经上手玩过，我们再来谈 “2077”究竟算不算得上是一款好游戏？答案或许是肯定的。

虽然游戏本体 BUG 频发、优化做的也并不理想，但单纯从游戏设计以及所呈现出来的质量来看，它依旧算得上是一款不错的作品。

但现阶段的 “2077”也仅仅是算得上一款不错的游戏，和玩家们的预期或者说 CDPR 自己的预期还有着非常大的差距。

长达 8 年的研发周期内，无论是 CDPR 官方的宣传还是用户群体之前的各种追捧，“2077”的卫星放了一个又一个。这个过程中，炫酷的夜之城、基努里维斯、义体改装等等给玩家们描绘了一个拥有无限可能的夜之城。每一个玩家心中都有一个自己最理想的 “2077”，仿佛 CDPR 制作的不是《赛博朋克 2077》而是 GTA2077。

这种巨大的市场关注度和玩家热情，对于任何一家游戏公司而言都是最好的奖励，毕竟在当下这个时代，即便是被骂也得被骂上热门，才能让更多人看到。

于是，我们看到的是 “2077”仅仅发售一天就收回了全部 8 年间的全部开发和宣发成本。不考虑口碑、股价等其他因素，单从游戏售卖的角度来看，“2077”绝对是一款上非常成功的商业游戏。而这其中很大一部分成绩都要归功于过去 8 年 CDPR 一次又一次放出的各种吸引玩家的 “卫星”。

但是，放卫星、搞宣传是要有实力的，宣传的再美好最终还是要落到游戏的成品上，毕竟 “卫星”始终要落地。

在这方面，R 星就是一个非常正向的代表。《荒野大镖客 2》的周期历时 8 年半，光人工成本就高达 1.7 亿美元。由于初代作品的成功，玩家对于这款续作同样抱有非常高的期待，R 星也时不时会放出一些游戏内容和开发进度。当然，它也经历过数次跳票。

但最终 R 星用近乎完美的游戏质量征服了玩家，游戏开售之后引来无数好评。相比之下，CDPR 的情况显然就要惨的多，发布之后口碑崩盘、股价持续下跌。

这怪 CDPR 吗？当然，作为开发商它自然是要承担起首要责任。毕竟现在的 “2077”即便说是一个半成品或许都有很多玩家都不会接受。

这一点 CDPR 自己不清楚吗？显然他们是知道的。但其依然要坚持发售，是因为它已经拖不起了。

8 年前宣布开发 “2077”时，CDPR 还没有上市。彼时它开发游戏的工作可以完全按照自己的计划来进行，将游戏设计师所设想的每一个要素都做到完美，而且不会有太多外界的干扰。

但 8 年后的今天，CDPR 已经是一家上市公司，而且是波兰国内市值最高的上市公司。连续的跳票已经遭到了无数玩家和股东的不满，投资人会给它压力、股价会给它压力、财报会给它压力。所以，它必须冲上去，即便公司内部知道很多游戏做的并不完美。

根据曾经参与 “2077”的研发人员在推特上的爆料，可以看到 “2077”在开发过程中很多工作是被推倒重做的，游戏原本的预计发售日期是在 2021 年 6 月。但高层和研发团队在游戏内容的设计和删减上存在矛盾，最终高层决定提前发布，这才导致了如今的烂摊子。

推文中还透露，游戏在大量删减之前的版本高达 160G，而最终发售的版本仅仅只有 70G，可见内容删减的程度。

或许，这也是为什么马斯克曾经多次表示要将特斯拉退市，而游戏科学的 CEO 尤卡在《黑神话 · 悟空》的 Demo 爆火之后拒绝了一切投资和对外发声，只想关起门来潜心开发游戏。资本害人呀！

“打补丁”是好办法吗？

现在，“2077”的首部免费 DLC 宣布跳票，很容易让人想起当初《巫师 3》发布后的情景。

和 “2077”一样，《巫师 3》发布之后玩家口碑并不理想，但后续 CDPR 通过持续不断的更新以及增加 DLC 内容，才一点点地将口碑逆转，最终成为一代名作。所以，现在很多玩家开始期待同样的事情，也能够在 “2077”身上重现。

回顾近两年来的游戏届，在靠 “打补丁”完成逆袭的游戏作品中最出名的并不是《巫师 3》，而是 Hello Games 的《无人深空》。

2016 年 8 月发售之初，开发商 Hello Games 对外表示这是一款可以改变游戏业界的游戏。在他们的描绘中，《无人深空》里面会有几亿颗星球的探索，史无前例的空战，多种族文明碰撞 ... 这一系列的宣传语也打动了无数玩家。当年游戏发售后仅 5 天，steam 的销量就突破了 70 万份。

但对于那些购买了游戏的玩家而言，随之而来的不是几亿颗星球的探索，史无前例的空战，多种族文明碰撞，而是灾难般的游戏体验。所谓几亿颗星球就是那几个不断重复的场景，所谓多种族文明碰撞就是各种粗糙制作的模型……

一切的一切都与宣传中完全不同，失望的玩家们没有体验到任何探索的乐趣，而只是单纯地被流放到了真正的无人深空。

前期宣传与最终成品的巨大落差，遭到了无数愤怒玩家的声讨，甚至英国广告局都开启了对该游戏虚假宣传的审查。历史总是惊人的类似，CDPR 也因为 “2077”的糟糕表现，受到了波兰政府消费者保护机构的调查。

不过，值得欣慰的是，在面对铺天盖地的差评后，Hello Games 并没有选择沉默或者直接跑路，而是诚挚道歉并且积极进行更新，为游戏添加各种新的内容。一次又一次的更新中，他们将当初其承诺的各种游戏要素都一点点地加了回来——2 年的时间，《无人深空》的口碑也逐渐好转。

对此，Hello Games 创始人 Sean Murray 此后在接受媒体采访时曾表示：“我们有 2 年时间没有对媒体说过一句话。对玩家社区，我们也保持了三个月的沉默。我原本想坐在电脑前写一篇完美的文章，解释出现状况的原因和未来的措施，但后来我觉得，在那种处境下你说什么都没有意义。”

用产品说话，其余的说啥都是瞎掰！

如今，这种挑战也出现在 CDPR 身上。或许后续我们可以看到 CDPR 凭借着多个免费 DLC 的更新，一点一点地将游戏逐步完善，但对于 CDPR 这样一家业界知名的开发商而言，这种情况或许并不是最优解。

首先，游戏开发商开后续补丁完善游戏内容的行为本身就不可取、也不值得推崇，更不应该成为一家游戏公司的招牌。

对于玩家而言，“2077”长达 8 年的开发周期、历经 3 次跳票，以及 2019 年 6 月就开启预售等等，让玩家有理由对它抱有更高的期待。但最终他们得到却是一个半成品，玩家没有任何义务花钱购买一款半成品游戏。

其次，即便是每次开发商都会通过后续补丁来完善游戏内容，也不是所有玩家都能接受的。很大一部分玩家在游戏初期体验不理想之后，大概率会选择直接退坑。另外，那些认可了通过后续补丁完善游戏的玩家群体，也可以选择直接做一个 “等等党”，等游戏发售 1 年更新完善之后再选择购买。

这种情况对于游戏公司而言是致命的，游戏发售之后不能快速收回成本，对于开发商特别是那些中小开发商而言会冲击资金链的健康。同时，频繁靠补丁来完善游戏内容也会严重透支公司信誉。

结束语

回顾游戏界的发展历史，最初的雅达利到后来的 index，我们已经见过太多游戏公司因为游戏设计的失败而走向末路。

作为波兰市值最高的游戏公司，CDPR 已经不再是当年那个小作坊，“巫师 “系列的成功让其成为玩家群体中家喻户晓的明星开发商。但从体量上来看，CDPR 与 EA、育碧、R 星等游戏开发巨头仍有相当大的差距，目前为止真正成功的作品也只有巫师系列。所以，CDPR 并没有太多资本可以挥霍。