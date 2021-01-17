CDPR 负责人回应彭博社访谈内幕：我不认为 20 个人能代表全部

IT之家1月17日消息 昨日彭博社对《赛博朋克 2077》开发团队的 20 多位员工进行了一次访谈，挖出了一些行业内幕。这些员工也表示其实他们认为《赛博朋克 2077》还没有准备好发售，预计在 2022 年才能完成，但由于管理层的硬性要求，他们不得不交了一份未完成的答卷。

一天之后，CD Projekt Red 工作室负责人 Adam Badowski 终于在今日凌晨对彭博社这篇爆料文章所提到的部分重点内容做出了回应。

对于彭博社文中所述多个开发人员认为游戏根本没准备好在 2020 年发售的说法，Adam Badowski 称：“他（Jason）采访了 20 个人，其中一些是前雇员，而这里面只有一个人是未匿名的，我不认为这可以代表我们 500 多名员工的主流观点。”

当然，Adam Badowski 还回应了部分其他问题，例如明明是一个波兰公司却要强制员工说英语等，他认为全球公司大都这样。

IT之家了解到，在 Adam Badowski 评论完不久，原作者 Jason Schreier 对这些回应给出了自己的意见，他表示 “CD Projekt 一开始没有回答我们具体的问题，也不曾同意 Badowski 接受采访，所以现在看到（他）这些话感觉很有趣。”

《彭博社访谈：《赛博朋克 2077》其实还没有准备好发售，预计在 2022 年才能完成》