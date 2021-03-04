龙芯视频解码新进展：4K CPU 流畅解码率有望提高到 40Mbps

IT之家 3 月 4 日消息 今天，龙芯官方分享了龙芯在 4K 以及超高清方面的成果以及前沿发展计划。

龙芯表示，2016 年，龙芯开始针对音视频底层技术展开研究，到现在已逐步完善了龙芯生态体系中音视频应用技术链，完成了视频播放、视频会议、视频分发等诸多视频应用场景在龙芯平台上的迁移和部署。

龙芯称，当前龙芯已支持 CPU 软解码和硬件加速解码两种视频解码方案，在龙芯平台均可流畅播放 4K 超高清视频。龙芯平台上 H264 格式高清视频的解码性能累计提升了 2.8 倍，软解帧率也在逐步提升。在 4K 层面，H264 格式 ，码率在 6Mbps 视频的解码帧率达到了 55fps 左右，可以满足当前主流视频网站上的 4K 超高清视频的播放需求。

在今年，龙芯会持续深入视频解码、渲染、播放器、码流传输协议等音视频技术链上的各个环节，不断地改善龙芯音视频软件生态。CPU 解码方面，伴随龙芯 3A5000 以及龙芯适配的 4.1.6 版本 FFmpeg 的推出，在纯 CPU 解码条件下，流畅播放 4K 超高清视频解码率有望从 6Mbps 提高到 40Mbps。播放器方面，目前龙芯正在适配一款新的开源播放器，计划随着 loongnix2.0 一起推出。

IT之家了解到，龙芯 3A5000 预计将在 2021 年 2 季度发布，采用 12nm 工艺。