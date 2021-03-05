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国产存储厂商之光，合肥长鑫 12 英寸存储器晶圆项目已提前达到预期产能

2021/3/5 20:29:36 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 5 日消息 合肥产投集团官微今日发文《潮起正是扬帆时——合肥产投集团成立六周年发展纪实》，透露了合肥长鑫国产内存的产能情况。

官方表示，瞄准产业发展中高端环节，全力推进长鑫项目实现突破性进展，增强产业链自主可控能力，成为打造世界一流存储产业集群的重要底气，以长鑫项目、中国声谷项目、中欧班列等重大项目为抓手，进行 “补链、延链、强链”，激发产业 “链”式效应、实现产业集聚发展。

据悉，截至 2020 年底，合肥长鑫 12 英寸存储器晶圆制造基地项目提前达到预期产能，实现了从投产到量产再到批量销售的关键跨越。也就是说，合肥长鑫 12 英寸存储器晶圆制造基地项目已在去年年底提前达到 4 万片/月产能，现已启动 6 万片/月产能建设目标

IT之家了解到，合肥长鑫是国产芯片的代表企业，主要从事动态随机存取存储芯片 (DRAM)的设计、研发、生产和销售工作。

据公开资料，长鑫存储目前已建成第一座 12 英寸晶圆厂并投产，拥有 19 纳米（1X 纳米）的工艺制程能力，是规模最大、技术最先进的中国大陆 DRAM 设计制造一体化企业。

据悉，长鑫已经在 2019 年完成了首颗国产 19nm 工艺的 DDR4、LPDDR4 内存研发量产，目前旗下产品已经用在了多家国产厂商的内存中，该公司也是全球第四家 DRAM 产品采用 20nm 以下工艺的厂商。

从长鑫的规划日程来看，预计长鑫将于 2021 年完成 17nm 的工艺研发，并进一步加速向 DDR5 DRAM 产品研发迈进。

值得一提的是，IT之家曾报道，安徽省经济和信息化厅去年印发了《重点领域补短板产品和关键技术攻关任务揭榜工作方案》。《方案》要求实现中高端移动、平板及消费类产品 DRAM 存储芯片的自主可控；研发出更先进的 LPDDR5 并实现产业化；14/15nm 工艺研发等。此次官方的 DRAM 发展任务显然是落在了长鑫头上，而官方为企业指定的计划时间是 2-3 年，但根据长鑫此前的路线图，长鑫早已开始研发下一代 DDR5/LPDDR5 内存等工艺技术，预计长鑫有望三年内攻坚 LPDDR5 内存。

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关键词：长鑫存储

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