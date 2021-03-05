新一代华为 X 帝瓦雷音响曝光，很快发布

IT之家 3 月 5 日消息 根据华为爆料博主 @勇气数码君的消息，华为即将发布新款与帝瓦雷合作设计的音响。

IT之家曾报道，去年年底就有消息称华为可能会推出 Sound 音箱系列的 Pro 版本。

2019年底，华为在 MatePad 发布会上正式发布了旗下首款旗舰智能音箱 Sound X，售价 1999 元。华为 Sound X 智能音箱由华为和帝瓦雷联合打造，采用圆柱造型，其设计理念来自维也纳音乐大厅的穹顶。华为 Sound X 的双低音喇叭采用了高磁性钕铁硼稀土材质，并配备帝瓦雷专利 Push-Push 对称式声学设计及 SAM 低音增强技术，能够将爆棚的低音效果在 2 个双低音喇叭上实现。华为 Sound X 还是首个通过 Hi-Res 认证的智能音箱，支持 360 度环绕音、智慧空间感知。

2020 年10 月 22 日，华为又与帝瓦雷推出新品——华为 Sound ，国行售价 999 元。HUAWEI Sound 音箱采用帝瓦雷四喇叭声学结构设计，由 1 个 4 英寸的低音喇叭加上 3 个全频喇叭单元组合而成，搭配 2 个 Push-Push 对称式的被动单元，营造 360 度环绕声效。外形设计上，华为 Sound 与华为 Sound X 相比外观近乎相同，但更加小巧精致。