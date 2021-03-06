苹果官网已不支持 iMac Pro 可选配置：仅提供基本款，且售完为止

IT之家3月6日消息 苹果 iMac Pro 于 2017 年 12 月正式发布，为用户提供了最多配置 18 核 CPU 以及其他升级选项。而苹果官网最新显示，iMac Pro 已被取消了可选配置项，仅提供基本款。

IT之家发现，以前苹果官网的 iMac Pro 购买页面下方为 “配置”按钮，点击即可选择不同的硬件配置。

而现在，该按钮已改为 “购买”，并且上方的 “每位顾客限购 6 部”改为了 “数量有限，售完为止”。

当前售卖的基本款配置为：

3.0GHz 10 核 Intel Xeon W 处理器

Turbo Boost 最高可达 4.5GHz

32GB 2666MHz ECC 内存，最高可选配 256GB

1TB 固态硬盘

Radeon Pro Vega 56 图形处理器，配备 8GB HBM2 显‍存

10Gb 以太网端口

四个雷雳 3 端口

27 英寸 5K 5120 x 2880 P3 视网膜显示屏

从字面意思来看，苹果当前版本的 iMac Pro 似乎已库存不多。

IT之家了解到，此前有数码博主测试，在使用 Finalcut Pro X 剪辑软件时，M1 MacBook Pro 视频剪辑速度已超过 10 核 iMac Pro，苹果此次清理库存，是否意味着 iMac Pro 将迎来新的生产力提升呢？

相关阅读：

《微博大 V 实测：M1 MacBook Pro 视频剪辑速度超 10 核 iMac Pro》