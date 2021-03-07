电视画面莫名出现 “马赛克”“雪花”“黑屏”，“日凌”影响成原因之一

IT之家3月7日消息 据新华社报道，受天文现象 “日凌”影响，近期，人们在看电视时，电视画面可能会出现 “马赛克”“雪花”“黑屏”甚至信号中断的情况。

IT之家获悉，天文专家表示，“日凌”是一种正常天文现象，不会对电视和人体造成危害，不会干扰到手机信号，人们不必困惑，更无需担忧。电视画面一般在几分钟后即可自行恢复正常，最长不超过 20 分钟。

国家广播电视总局近日发布 2021 年全国主要城市春季卫星 “日凌”时间预告。预告指出，2021 年 2 月 25 日至 3 月 17 日，用于我国广播电视节目传输的卫星将进入 “日凌”期，届时卫星广播电视节目接收将受到 “日凌”影响，并将 “中星 6A”“中星 6B”“中星 6C”“中星 9 号”“亚太 5C”“亚太 6C”“亚洲 6 号”“亚洲 7 号”等卫星在国内主要城市的 “日凌”时间公布。

什么是 “日凌”？

据介绍，每年 “春分”和 “秋分”前后，太阳穿过赤道，这段时间太阳位于地球赤道上空。在这期间，如果太阳、通信卫星和地面卫星接收天线恰巧在一条直线上，那么太阳强大的电磁辐射会对卫星信号造成强烈的干扰，从而使接收的信号质量下降，导致电视画面出现图像、文字不清晰、“马赛克”“雪花”甚至 “黑屏”的情况，这种现象被称为 “日凌”，就是太阳侵犯、干扰之意，这是一种非常正常的自然现象。