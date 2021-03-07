苹果：iMac Pro 售完即停产，建议购买 27 英寸 iMac 或 Mac Pro

IT之家3月7日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果在周五晚间在其全球 iMac Pro 产品页面上添加了 “数量有限，售完即止”的标签通知，并删除了该电脑的所有升级选项，目前只剩下标准配置可供订购。

此后，外媒已经向苹果公司确认，当货源耗尽时，iMac Pro 将不再有任何供应。苹果表示，去年 8 月份推出的最新 27 英寸 iMac 是绝大多数专业 iMac 用户的首选，并表示需要更强性能和扩展性的客户可以选择 Mac Pro。

IT之家获悉，最新的 27 英寸 iMac 配备了带 True Tone 和纳米纹理玻璃选项的 5K 显示屏，最高 10 核的第十代英特尔酷睿 i9 处理器，最高 128GB 内存，最高 8TB 存储空间，最高 AMD Radeon Pro 5700 XT 显卡，万兆以太网选项，更高分辨率的 1080p 摄像头，改进的扬声器和麦克风等。

虽然目前苹果推荐的是基于英特尔的 27 英寸 iMac，但有传言称，今年晚些时候苹果将发布一款重新设计的 iMac，采用新一代苹果 Silicon 芯片，设计灵感来自于苹果高端 Pro Display XDR 显示器，因此很多客户可能要耐心等待。目前还不清楚苹果 Silicon 版本的 iMac Pro 是否会发布，但目前看来已经不太可能。

苹果 iMac Pro 于 2017 年 12 月发布，在其生命周期内没有获得实质性的硬件更新。

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