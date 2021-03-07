微软 Project Reunion 将为 Win10 带来重大变化：统一 Win32 和 UWP 应用体验

IT之家3月7日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软在 Build 2020 开发者大会上首次公布了 Project Reunion，这可能是微软公司改善 Windows 10 上原生应用体验的最佳尝试，它弥补了 UWP 和 Win32 两大应用开发平台之间的差距。

自 Windows 8 和 Metro UI 发布以来，微软一直在试图使 Windows 及其开发平台现代化。微软也试图说服开发者转向现代平台并支持 Windows Store。

Project Reunion 有望将这两个应用平台 “团聚”起来，这样开发者就能轻松编写出具有所有最新 Windows 10 功能和触摸 / 现代 API 支持的应用。

什么是 Project Reunion？

Project Reunion 并不是一个新的应用模式，它并没有提供一套不同的 API。相反，它的目的是为了改善当前的开发体验。

Win32 和 UWP 的世界是非常不同的。例如，这两个平台都提供了不同的工具，这使得选择一个平台而不是另一个平台成为开发者或多或少困难的决定。

例如，如果开发者开始开发一个 UWP 应用，发现它不能满足他们的需求，他们不得不放弃这个应用。同样，如果 Win32 一直在为开发者工作，那么就没有什么动力去转向 UWP。这就是 Project Reunion 的作用。

微软希望缩小 Win32 和 UWP 之间的鸿沟

在 Ignite 2021 期间，微软解释说，Project Reunion 就是要把两个世界（UWP 和 Win32）融合在一起，让鸿沟不存在。

通过 Project Reunion，微软将 Win32 和 UWP API 与 Windows 10 脱钩，并将 UWP 中出厂的 API 提供给 Win32 使用，以 “弥合”两个平台之间的差距。

“我们之所以选择‘Reunion’这个名字，是因为从根本上来说，它是要把两个世界融合在一起，让这个鸿沟不存在。”在 Windows UI 团队工作的微软开发人员 Steve Kirbach 说。

IT之家获悉，这个项目也是为了实现 Win32 的 UWP 开发功能简化统一。例如，开发者通过 MSIX 发布的应用与通过 MSIX 发布 UWP 应用不会有任何区别。

“我们也在为那些不想通过 MSIX 发布的开发者提供更简单的服务，他们仍然使用需要所谓的‘包身份 ’的功能 -- 这是 Windows 操作系统能够显示像通知这样的东西，或者允许你的应用程序使用 Share 目标的方式，”微软说道。

如果这个想法奏效，所有平台（Win32 和 UWP）将可以在所有支持的 Windows 10 版本上使用所有功能、现代应用和触摸式 UI。

扩展阅读：

《微软 Win10 Reunion 预览版 v0.1.0 发布：统一 Win32 和 UWP API》