微软确认 Xbox 无线手柄 Y 按钮无响应问题，正积极寻找解决方案

IT之家3月7日消息 微软此前为最新的 Xbox Series 系列次世代游戏主机推出了新款无线游戏手柄。这款手柄搭配接收器目前零售价 498 元，支持有线、无线方式连接。但是据外媒 mspoweruser 报道，一些 Xbox Series X/S 玩家遇到了此款手柄按钮无响应的问题。有用户表示，在游戏中，Y 按钮会突然无响应，导致无法进行游戏。还有玩家报告称问题越来越严重，因此不得不改用罗技等第三方游戏手柄。

微软昨日发表声明，确认了 Xbox 无线手柄 Y 按钮无响应的故障，并表示正在研究解决办法。

微软在官方声明中表示：“微软对所有产品进行了严格的质量测试，并致力于为用户提供无与伦比的游戏体验。我们了解到一些玩家遇到了 Xbox 无线控制器的故障，我们的团队正积极寻找解决方案。为了保证最佳的使用体验，我们鼓励玩家使用 Xbox Support 寻求售后帮助。”

IT之家了解到，截至目前，除了更换另一个游戏手柄，暂时没有临时的解决方法，目前尚未知是 Y 按钮的硬件问题，还是驱动或者无线连接的故障。

此前索尼 PS5 的 DualSense 游戏手柄也出现了摇杆漂移的问题，用户在没有碰触手柄的时候，游戏画面也会移动。根据 iFixit 拆解，这个故障的原因是机械电位器的磨损，或者灰尘进入等问题。