尝鲜太阳谷 UI ，微软 Win10 商店 App 流畅设计获调整：响应速度更快

IT之家3月7日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows Store 应用商店有一个错误行为的记录，加载页面缓慢，最严重的是下载过程。据悉，微软正在为 Windows 10 进行太阳谷更新，预计它还将包括对应用商店的某种改进。

微软现在正在为 Windows Store 测试类似太阳谷的 UI，目前它正在向 Windows Insider 计划中的测试者推出。

Windows Store 在这次更新中并没有得到彻底的改造。相反，微软正在测试一个小的更新，引入了一个新的 “紧凑的 UI”，带来了更多的 Fluent Design 设计和一个新的加载动画。

更新后，微软 Windows Store 商店现在可以显示一致的内容和菜单，即使你改变窗口的大小。微软将其称为 “紧凑型 UI”，它可以提高应用商店的响应速度，同时仍然使用基于 Web 的容器。

IT之家获悉，Fluent Design for Store 的更新包含了一个新的设计元素 “Reveal”，当悬停在商店中的某些元素（菜单、侧边栏和按钮）上时，它就会显现出来。

目前，你可以在 Groove Music、邮件和日历、Windows “开始”菜单和操作中心以及其他应用 / 页面中找到 Reveal。

从上面的 GIF 中可以看到，微软正在引入一种新的加载动画，以取代点击商店列表时出现的空白页面。

微软 Brandon LeBlanc 在一份声明中确认，“团队非常了解用户对 Store 的反馈”，用户应该期待未来有更多的改进。

Windows Store 仍然是一团糟

说白了，微软在过去五年里并没有真正改变 Windows Store 的任何东西。用户界面仍然是有错误 Bug 的，主页则是应用程序和其他产品的大杂烩。

在微软开始使用基于网页的容器来制作 Windows Store 之后，性能和质量也走了下坡路。

好消息是，微软已经意识到了这些问题，并且有计划在太阳谷更新中改进 Store，但有一个问题 -- 我们仍然不知道微软是否打算大刀阔斧地改变 Store。

太阳谷更新预计将在今年第二季度登陆，而微软预计将在未来两个月内预告下一代 Windows 10。