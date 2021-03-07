希捷：未来的大容量硬盘全系标配双磁臂技术，性价比不会被 SSD 超越

IT之家3月7日消息 根据外媒 TomsHarware 消息，希捷近日公布了未来的产品以及技术路线图。希捷有望在 2025 年制造 40-50TB 的 HAMR 技术机械硬盘，到 2030 年单碟容量有望达到 10TB。

希捷表示，为了保持 HDD 的竞争力，单盘容量只是其中之一，顺序读写、随机存取 IOPS 性能也很重要。尽管顺序读写性能可以随着存储密度的增大而增长，但是随机读写性能会下降。数据中心希望硬盘制造商保证 IOPS 性能，满足使用需求。

希捷表示，为了提升每 TB 的 IOPS 性能，希捷将在大容量硬盘中全部标配 MACH.2 双磁臂技术。根据产品路线图，希捷的单磁臂技术将在 18TB 容量硬盘终止，未来的 30TB、40TB、50TB 硬盘会全部采用 MACH.2 技术。

IT之家获悉，MACH.2 技术可以使硬盘 IOPS 性能提升一倍，延迟也会降低。这种硬盘包含两个独立的传动器，两个磁臂可同时进行读写操作，类似在单个硬盘中实现 RAID 0。希捷表示，采用 MACH.2 技术的 30TB 硬盘，可以实现类似于当前 16T 硬盘的 IOPS 性能。

关于机械硬盘与 SSD 固态硬盘的关系，希捷公布的每 GB 成本对照表中可以看出，尽管 SSD 的成本在逐年下降，但随着 HDD 容量的不断提升，其成本优势不仅不会落后，反而会缓慢增长。每 GB 成本依旧是 TLC 硬盘的十分之一以下；与 QLC 硬盘相比，未来机械硬盘每 GB 成本也保持在 QLC 的 1/8。

希捷表示，HDD、SSD 在数据中心会长期共存、协同工作，并不担心机械硬盘会被 SSD 取代。