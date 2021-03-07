AMD 官方给出修复建议，解决 400、500 系主板 USB 断连问题

IT之家3月7日消息 根据 IT之家此前报道，近期有多名用户报告 AMD 400、500 系主板存在问题，用户在使用主板 USB 接口连接外部设备时，会随机出现断连的 Bug。有外媒将此故障归因为 AMD 锐龙 5000 系 CPU 的故障，但 AMD 官方证实这是主板芯片组的问题。

▲ 图片来自 Fritchenz Fritz

AMD 官方昨日给出了修复建议，以解决部分用户遇到的 USB 断连问题。这一故障发生在 AMD X570、X470、B550、B450 等主板中，涉及的 CPU 包括锐龙 3000、5000 系列。用户使用 USB 接口连接键盘、鼠标、VR 头戴显示器以及 USB 存储设备等硬件时，均会出现无响应、断连的故障。在收到 PC 玩家的反馈后，AMD 向用户发送了电子邮件，给出了多种修复建议：

确认主板已经更新为最新版 BIOS，并且已经使用自动优化或默认设置进行配置。用户需自行访问厂商官网下载最新 BIOS。 检查您的 Windows 10 系统是否为最新版本，并更新。有关 Win10 更新的方法，请参阅微软官方资料。、 确保电脑已经安装 AMD Ryzen 主板芯片组的最新驱动，目前最新版本为 2.13.27.501。

如果用户完成上述操作后依旧遇到类似问题，请考虑使用以下解决方法之一：

在 BIOS 中设置 PCIe 模式，由 Gen4/Auto 改为强制 Gen3。 在 BIOS 中关闭 Global C-State 选项。

用户请参考主板 BIOS 说明来寻找这两个选项。

IT之家获悉，AMD 并没有采纳论坛用户给出的第三方建议，比如重置 USB 集线器、关闭未使用的 USB 端口等。可以预计 AMD 官方已经基本确认了产生 USB 断连故障的原因。要想彻底解决这一 Bug，还需要等待 AMD 官方的正式通知。