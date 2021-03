上马 CarPlay，印第安摩托宣传具备 iPhone 信息娱乐功能的 7 英寸显示屏

IT之家3月7日消息 外媒 9to5 Mac 报道,2013 年苹果宣布向汽车领域进军,宣布 iOS in the Car 计划。2014 年苹果正式将 iOS in the Car 。更名为 CarPlay 的车载系统。CarPlay 通常搭载于四轮汽车上,但现在有消息称印第安摩托的新车型也开始配备苹果 CarPlay。

印第安摩托的 2021 新款 Chieftain Elite 是配备 CarPlay 的摩托车,不过这并非是摩托车领域的首款。

Chieftain Elite(售价 34999 美元)是为庆祝印第安摩托成立 120 周年而在全球限量生产了 120 辆摩托车,它配备了 7 英寸的内置显示屏,可与 CarPlay 配合使用。

印第安摩托公司在 2021 年 Chieftain Elite 上发现的易于使用的最先进技术,提供了更高层次的骑行体验。占据中心位置的是印第安摩托行业领先的 7 英寸 Ride Command 信息娱乐系统。通过连接服务,骑手可以查看天气和交通覆盖,而 Apple CarPlay 为音乐、导航偏好和移动设备信息提供了更简单、更定制化的体验。

IT之家获悉,幸运的是,CarPlay 并不仅仅局限于 Chieftain Elite。印第安摩托在 2020 年和 2021 年的一些车型上开始支持 CarPlay,包括标准的 Chieftain、Roadmaster 和印度挑战者自行车。

那么 CarPlay 如何在摩托车上使用,这会安全吗?

虽然无线是最理想的,但印第安摩托支持 CarPlay 作为其 Ride Command 信息娱乐系统的一部分时,是通过 Lightning 线缆支持 CarPlay,其设有收纳箱,用于存放连接的 iPhone 手机。

为了控制 CarPlay 体验,印第安摩托使用了定位在车把上的导航控制器,符合人体工程学,不需要将手从摩托车上拿开。

下面是视频: