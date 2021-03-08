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Fitbit 新款儿童智能手环渲染图曝光：OLED 屏、8 天续航，有望 3 月 15 日发布

2021/3/8 7:36:01 来源：IT之家 作者：铁马 责编：远洋
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IT之家 3 月 8 日消息 据德国博客 WinFuture 报道，Fitbit 将于 3 月 15 日发布儿童手环 Ace 3，这是 Fitbit 在 2019 年 3 月推出的 Ace 2 的升级版。

WinFuture 放出了一些 Ace 3 的泄露图像，可以看出 Ace 3 和 Ace 2 一样都采用了双色设计。这款可穿戴设备拥有 1.47 英寸的 OLED 触摸屏，分辨率为 240x240 像素，支持动画时钟桌面。

IT之家了解到，Ace 3 外壳为工程塑料，重量 70 克。腕带是可拆卸的，并且机身支持 50 米深度防水功能。Ace 3 配备一个物理按钮，还有一个计步器，支持睡眠监控和运动监控模式，包括跑步，徒步旅行和骑自行车。作为一款廉价可穿戴设备，Ace 3 并没有配备心率传感器

Fitbit Ace 3 将与安卓和 iOS 设备兼容，所有数据都可以通过 Fitbit 的应用程序提供给孩子和他们的父母。消息人士称它将有 8 天的续航时间，并且 2 小时即可充满电池。相较于上一代，充电速度和续航均有所提升。

IT之家了解到，谷歌于 今年 1 月 14 日正式以 21 亿美元收购了可穿戴设备品牌 Fitbit。目前 Fitbit 在全球售出了超过 1.2 亿台设备，有着广泛的用户群体。

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关键词：Fitbit

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