抛弃谷歌 Chrome 的又一理由，微软 Edge 浏览器将推全新 “分享链接”页面

IT之家3月8日消息 外媒 Windows Latest 报道，如果你有与他人分享链接的习惯，或者从 PC 设备跳转到另一台 PC 设备，那么现在有了更好的方式。Windows 10 的 Edge 浏览器将获得一项新功能，改善网站链接分享体验。

IT之家获悉，这个新功能基本上可以让用户找到上次复制或分享的链接。例如，如果你每天都会发送和接收大量的链接，而当你需要再次使用这些链接时，你可能不记得链接是什么，Edge 浏览器的分享链接体验将允许你快速找到它们。

目前，正如微软所指出的那样，寻找旧链接是一件困难且耗时的事情，尤其是当你不使用 Windows 云剪贴板的时候。

“用户花费时间和精力试图找到那些已经分享给他们的链接，有时是自己分享的，在各种应用程序中寻找，检查他们的电子邮件和聊天信息，有时是通过要求别人找到或重新发送链接给他们。”

微软 Edge 新功能的目标是帮助用户节省时间和精力，在历史记录上浮现出与 / 用户共享的链接。

如图所示，微软希望在 Edge 的导航栏中增加一个 “分享链接”项目，以帮助你找到所有与 / 你共享的链接。

由于该功能将成为历史记录的一部分，你也可以使用现有的搜索框来快速查找链接。

微软仍在测试这个想法，但用户将可以使用新的测试版扩展进行测试。根据反馈，微软表示他们会在 Chromium Edge 的历史页面上原生实现。

然而，在外媒测试中，其共享链接页面目前是一个占位符，还不能正常工作。

除了新的链接共享体验外，微软还在开发改进的 Windows 云剪贴板，它也将与 Edge 浏览器中打开的网站一起工作。

微软 Edge 的其他改进

微软为 Chromium 版 Edge 推出了一些新的改进。例如，增加了对可调整大小的垂直标签的支持、PDF 中的迷你上下文菜单、对额外的页内翻译语言的支持等等。