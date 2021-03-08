机构：一加 Nord 系列手机火爆，预计在美运营商 Metro 的销售份额提升至近 15%

IT之家 3 月 8 日消息 据外媒 PCMag 报道，分析机构 Wave7 的数据显示，一加 Nord 系列手机今年仅在 Metro by T-Mobile 就能卖出 200 多万台，这将使一加在该运营商的销售份额提升至近 15%。

Wave7 在一份报告中表示，Metro 每年销售 1500-1600 万台设备，如果一加能够保持这种状态，今年仅在 Metro 就能卖出 200 多万台一加 Nord 系列手机。

IT之家了解到，Wave7 每月都会发布美国智能手机销售的详细报告，虽然大多数美国人都与三大运营商（AT&T、T-Mobile 和 Verizon）之一签订了后付费合同，但苹果三星销售份额约占 90%，这意味着其他手机厂商的大部分销量都在全国的预付费运营商。这其中包括三大运营商的全资子品牌 Cricket、Metro 和 Visible，以及 Boost 和 Straight Talk 等虚拟运营商。

目前，Metro 为从其他运营商转网的用户免费提供一加 Nord N10 和 N100。N10 5G 售价为 299.99 美元（约 1949 元人民币），N100 售价为 179.99 美元（约 1169 元人民币）。

据 Wave7 报道，T-Mobile 商店只得到少量一加机型且往往都会卖光。如果有更多的货，也许能卖出去更多。

Wave7 表示，与一加相反，由于 2020 年 Moto G Stylus 下架，摩托罗拉在 Metro 的份额从去年秋天的 20% 左右下降到现在的不到 10%。我们认为 Moto G 不再是过去那个令人满意的平价手机，因此不太看好 Moto G Power。此外，三星 Galaxy A21 和 LG Stylo 6 在 Metro 的销量也不错。

PCMag 的首席分析师 Sascha Segan 称，一加 Nord 系列销量提升之际也是一些员工离开一加的时候。公关经理 Eric Zarshenas 于去年 4 月离职。去年 9 月，联合创始人 Carl Pei 离开一加，创办了一家新公司 Nothing，该公司最近从已经倒闭的智能手机公司 Essential 手中收购了品牌资产。去年 11 月，公关经理 Jane Nho 也离职了。不过，首席营销官 Kyle Kiang 和公关主管 Eliza Li 仍留在公司。

Sascha Segan 还表示，在情人节期间，一加公司在 Twitter 上广受批评，因为一则现已被删除的广告显示，一加手机的外壳展开后，仿佛是一个安全套。在很多人看来，一加违背了美国市场的营销价值观念。不过，一加 Nord 系列的成功可能表明，这是一款 “真香”机。随着一加 9 系列即将推出，我们会看到更多可能。