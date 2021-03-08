TiMi：腾讯申请注册 “天美工作室群”商标

IT之家 3 月 8 日消息 腾讯游戏方面表示，腾讯游戏旗下天美工作室群已于 3 月 2 日 应邀加入联合国环境规划署发起的「玩游戏，救地球」联盟

据企查查 App 数据，腾讯科技（深圳）有限公司近日申请注册多个 “天美工作室群商标”，国际分类涉机械设备、灯具空调等，商标状态均为 “注册申请中”。

IT之家了解到，中国最大游戏制作商腾讯设有 企业发展事业群（CDG）、互动娱乐事业群（IEG）、技术工程事业群（TEG）、微信事业群（WXG）；又突出聚焦融合效应，新成立云与智慧产业事业群（CSIG）、平台与内容事业群（PCG）六大事业群。

其中，腾讯 IEG（互动娱乐事业群）包括魔方工作室群、光子工作室群、北极光工作室群以及海外神秘的波士顿工作室群。

天美工作室群成立于 2014 年，负责研发精品移动游戏，后续在成立工作室群之后将琳琅天上、卧龙、天美艺游等多个自研工作室正式合并升级为一。

天美工作室下设：天美 J1 工作室、天美 J2 工作室、天美 J3 工作室、天美 J4 工作室、天美 T1 工作室、天美 L1 工作室。

天美工作室群出品的游戏有：手机游戏《王者荣耀》《天天酷跑》《穿越火线：枪战王者》《天天爱消除》《使命召唤手游》等；PC 端游戏《QQ 飞车》《逆战》《御龙在天》《枪神纪》《绝地求生：全军出击》等，是目前腾讯游戏工作室中较为知名的一个。