苹果 iMac Pro 退役，美国地区已无法购买，国行送货需 2-3 周

IT之家3月9日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果 iMac Pro 似乎已经暂时售罄，就在两天前，苹果公司确认 iMac Pro 已经停产，而且是 “数量有限，售完即止”。

iMac Pro 现在在美国和加拿大的苹果在线商店中被列为 “目前不可用”，这表明可用的供应量已经不多。据 9to5 Mac 报道称，iMac Pro 正式从 Apple Store 和美国主要第三方零售合作伙伴处停止销售。

以欧洲和亚太地区为例，iMac Pro 仍有现货，预计发货时间为 2 到 3 周。

此前苹果已经取消了 iMac Pro 的任何按需定制的配置，只剩下 4999 美元的单一型号。现在，美国地区的 iMac Pro 已经不可用，Mac Pro 成为唯一的 “专业”台式机 Mac。iMac Pro 仍列在 Apple.com 和 Apple Store 应用中，但无法实际购买该产品。大多数零售店也都显示不可用。另外值得注意的是，像这样的产品在 Apple.com 上也会因为现有订单的取消以及其他因素而时断时续。

IT之家获悉，iMac Pro 于 2017 年 12 月首次发布，自亮相以来没有收到任何重大更新。苹果建议对强大的台式机感兴趣的人选择去年 8 月份推出的 27 英寸 iMac，或者 2019 年的 Mac Pro。

爆料信息称，苹果正在研发重新设计的 iMac 版本，边框更细，设计类似 Pro Display XDR，再加上苹果 Silicon 芯片，该设备预计将在 2021 年的某个时候推出。