对抗索尼，微软完成对游戏开发商 ZeniMax 耗资 75 亿美元的收购

北京时间 3 月 10 日早间消息，据报道，微软宣布完成对电子游戏发行商 Bethesda 母公司 ZeniMax 的大笔收购。

微软去年 9 月就宣布将动用 75 亿美元现金收购 ZeniMax。这超过了 2014 年收购《我的世界》开发商 Mojang 时的 25 亿美元。

在此之前，这笔交易刚刚获得欧盟和美国证券交易委员会（SEC）的批准。Bethesda 在游戏界享有盛誉，他们曾经推出多款热门游戏，包括《辐射》（Fallout）和《上古卷轴》（The Elder Scrolls）和《毁灭战士》（Doom）系列。

之前有传言称，Bethesda 的部分新游戏将只兼容 Xbox 和 Windows PC，微软在周二证实了这一传言。

微软 Xbox 部门负责人菲尔 · 斯宾瑟（Phil Spencer）说：“有了 Bethesda 的创意团队，玩家会知道 Xbox 游戏机、PC、Game Pass 将是体验最新 Bethesda 游戏的最佳场所，包括未来仅兼容 Xbox 和 PC 的部分新游戏。”

此举将加剧微软与索尼的竞争。这两家公司去年都推出了新一代游戏主机，希望通过大幅升级来吸引玩家。

但与索尼不同的是，微软在大力推销 Xbox Game Pass 订阅服务，让用户可以直接使用庞大的游戏库。索尼则在着力推销 PlayStation 独家游戏来吸引玩家。

微软此次希望借助 Bethesda 来提升 Game Pass 的吸引力，将该公司的众多热门游戏包含进来，借此提高 Xbox Series X 和 Xbox Series S 平台以及 PC 的吸引力，与索尼的 PlayStation 5 争抢用户。

业内人士普遍认为，微软在开发大型游戏方面落后于索尼。Xbox Game Studios 备受期待的《光环：无限》就因为出现品质问题而推迟到今年晚些时候发布。

由于人们在疫情期间的居家娱乐时间增多，游戏成为主要的受益行业。微软 Xbox Game Studios 和 EA 等大型发行商都希望利用庞大的资金收购小型开发商，从而充分把握这一行业趋势。