索尼发布无线麦克风和立体声领夹麦克风新品，组合套装 1999 元

IT之家3月9日消息 索尼（中国）有限公司今日正式发布了无线麦克风 ECM-W2BT 和立体声领夹麦克风 ECM-LV1。

官方表示，无线麦克风 ECM-W2BT 可以提供稳定的无线连接，录制高品质、低噪声、清晰的音频，搭配立体声领夹麦克风 ECM-LV1 和索尼相机共同使用时，可以满足 Vlog 拍摄、产品评测、活动演讲、直播和网络会议等使用环境的需求。

无线麦克风 ECM-W2BT 可将接收器连接到索尼微单，通过支持数字音频接口的 Mi 热靴，实现低噪音数字音频录制。接收器输出的数字音频信号可以直接记录到机身，且无需额外的线缆连接。此外，无线麦克风 ECM-W2BT 经过了新的设计，采用高音质全指向型麦克风单元来抑制噪音，可拾取来自不同方向的清晰声音，以实现高品质音频记录。

▲ 采用 Mi 热靴接口支持低噪音数字音频录制

ECM-W2BT 还通过提高麦克风与接收器之间的无线连接稳定性，来实现灵活的音频记录，即使在有障碍物或复杂拥挤的环境中也能实现稳定地传输。在开阔无障碍物的环境下，即使距离远达 200 米，ECM-W2BT 也可以进行稳定传输。此外，ECM-W2BT 采用了高通 aptX 低延迟编解码器，可提供高品质低延迟的音频录制。

▲ 200 米远距离无线连接

无线麦克风 ECM-W2BT 具有不同模式的声音采集功能，为用户提供了更大的创作自由度。3 种录音模式包括 MIC 模式、MIX 模式和新的 RCVR 模式，用户可根据自己的需求采用不同模式录制语音和环境音。

MIC 模式仅从麦克风端单向收声，适合网络会议和直播等环境应用；

RCVR 模式则仅从 RECEIVER（接收器）内部麦克风单向收声，适合体育赛事转播评论，记录孩子成长视频和 Vlog 视频；

MIX 模式 MIC（麦克风）和 RECEIVER（接收器）可同时收声，适合双人 Vlog 或者采访等环境使用。

▲ 3 种声音采集方式

ECM-W2BT 麦克风端的 3.5mm 立体声接口可转接其他录音设备，如立体声领夹麦克风 ECM-LV1，从而获得更加真实的高品质音频。同时，接收端的 3.5mm 接口支持音频输出，对于没有 Mi 热靴的相机，可以使用配备的 3.5mm 音频线与机身相连进行录制。

▲ 接收端的 3.5mm 接口支持音频输出

为了在复杂的录制环境中也能获得高品质音频，无线麦克风 ECM-W2BT 还具备可调式电平功能。用户可以根据声源音量在 3 种电平中进行选择，在高音量时可降低音频输入电平，降低失真；在安静的低音量环境下提高输入电平，保留更多信号。

▲ ECM-W2BT 麦克风端

ECM-W2BT 还提供了防风罩，在户外录制时可有效减少风噪。相机的 Mi 热靴能为麦克风的接收器端辅助供电，录制续航 9 个小时。

▲ ECM-W2BT 提供了防风罩

ECM-W2BT 增加了状态显示灯，便于用户查看麦克风和接收器之间的通信状态，同时还具有电量显示灯，用于检查电池剩余电量。此外，ECM-W2BT 附带热靴保护盖，可将接收器和麦克风组合在一起更加便于携带，也可以在采访或其他固定使用场景作为支架放置麦克风。

▲ 状态显示灯

▲ 附带热靴保护盖

▲ 热靴保护盖可在采访时作为支架放置麦克风

立体声领夹麦克风 ECM-LV1 具备高音质拾音单元，并附带防风罩，可有效降低风噪或呼吸引起的噪音。麦克风底座夹可 360 度旋转，能够水平固定在领带或垂直固定在口袋之上，让麦克风实现最佳的录制角度。当搭配无线麦克风 ECM-W2BT 使用时，由 ECM-W2BT 的麦克风端供电。

▲ 立体声领夹麦克风 ECM-LV1

IT之家了解到，无线麦克风 ECM-W2BT 将于 2021 年 4 月上旬上市，官方售价 1799 元。立体声领夹麦克风 ECM-LV1 将于 2021 年 4 月中旬上市，官方售价 300 元。

同时，还将提供无线麦克风 ECM-W2BT 和立体声领夹麦克风 ECM-LV1 组合套装，售价为 1999 元。