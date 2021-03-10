苹果 AirPods Max 无线耳机新固件 “3C39”发布

IT之家3月10日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果今天发布了专为 AirPods Max 设计的新 3C39 固件，这也是这款高端耳罩式耳机自去年 12 月上市以来收到的第二次固件更新。

新的 3C39 固件取代了 AirPods Max 上市当天的 3C16 发布固件。

苹果并没有提供新固件更新所包含的细节，所以我们尚不确定新固件可能会提供哪些错误修复或改进。有报道称，AirPods Max 存在电池续航问题，所以固件更新有可能解决这个问题。

IT之家获悉，此前，一些 AirPods Max 用户表示，他们的电池在一夜之间明显耗尽，即使在智能耳机套中也是如此。

没有标准的方法来升级 AirPods、 AirPods Pro 或 AirPods Max 上的固件，但连接 AirPods Max 到 iPhone 或 iPad，同时连接到电源可能会进行强制更新。

你可以通过以下步骤检查 AirPods Max 上的固件：

将你的 AirPods Max 连接到你的 iOS 设备。

打开 “设置”应用程序。

点选通用。

点选关于。

点选 AirPods。

查看 “固件版本”旁边的数字。

在过去，AirPods Pro 和 AirPods 的更新通常包括性能改进、错误修复和功能调整。