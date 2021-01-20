部分苹果 AirPods Max 用户发现电池电量耗尽过快

IT之家1月20日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果在去年 12 月推出了 AirPods Max 无线耳机，它是 AirPods 和 AirPods Pro 智之后的苹果品牌头戴式耳机。自上市以来，越来越多购买了 AirPods Max 的用户抱怨电池耗电量似乎过大。

投诉范围从使用耳机时的高电池消耗到耳机闲置时的大量电池损耗。网友 VL_424 解释道 :

“自从上市以来，我一直使用 AirPods Max, 在过去的几天里，我一直使用到严重的电池耗尽。 例如，昨晚我把耳机从盒子里拿出来，85% 的电池，用了大约 15 分钟，把它们放回耳机套里。 今天早上，我通过 iPhone 收到通知，说只剩下 5% 的电量了。我甚至没有尝试连接到 AirPods，我正在使用房间里的 HomePod 播放。很奇怪，AirPod Max 还是唤醒的，因为他们仍然呆在耳机套里 ...... 其他人遇到这样的问题吗？”

IT之家获悉，很多投诉都认为 AirPods Max 没有正确进入低功耗模式，而且没有电源按钮，没有办法强制它们停止消耗电量。当 AirPods Max 首次推出时，人们对低功率模式如何工作，AirPods Max 内部和处于智能耳机套时如何工作有着比较大的困惑。

苹果在一份支持文件中澄清说，AirPods Max 被设计为在静止（不放在智能耳机套中）5 分钟后进入”低功率模式”。如果不动，AirPods Max 要在低功率模式下停留三天，之后耳机会进入 “超低”功率状态，切断蓝牙和查找我的功能。

当把 AirPods Max 放进智能耳机套时，AirPods Max 的设计是立即进入低功率模式，而不是等待 5 分钟或 18 小时后进入上述超低功率状态。

鉴于苹果的描述，当 AirPods Max 在耳机套内和耳机套外都不使用时，电池的消耗应该会降到最低，但考虑到一些用户遇到的电池问题，低功率模式可能存在问题。

许多用户都发现一夜之间电池耗电量很高，有时是两位数的百分比，但大多数人在耳机不使用时，每天看到的电池耗电量约为 10% 至 12%。也有一些用户报告说，他们发现自己的耳机在一天的时间里电量完全耗尽。网友 DaSal 表示：

“待机电池续航真的很差。我才用了两周左右，就已经发生了我想使用它们，却发现它们在一夜之间电量完全耗光的情况。你不能让它们剩余 30% 的电量，然后以为下次想用的时候就可以用了。”

一些用户认为，这个问题可能与 AirPods Max 在放置在耳机套内或进入低功耗模式时没有与设备断开连接有关。网友 Broken Hope 表示：

“似乎有一个问题 他们没有从所有设备正确断开。 我昨天发现了，将耳机与我的手机连接使用时，我的 Mac 设备一直显示 AirPods 在附近，但应该是禁用自动切换在我的 Mac 上的，当放置后，我的 AirPods Max 仍然显示在 Mac 上的电池部件，感觉这是一个小故障，上班回来后，AirPods Max 一夜之后电量只剩下 27%。”

由于没有电源关闭选项，似乎 AirPods Max 即使在低功耗模式下也会在一夜之间耗尽一些电量，但鉴于有关电池过度消耗的报告数量，这可能是一个软件 Bug，苹果将需要在未来解决。

与 AirPods 和 AirPods Pro 一样，苹果也能够为 AirPods Max 推送 OTA 固件更新，但到目前为止，还没有新的固件发布。