IDC：2020 年中国投影机市场总出货量 417 万台，LED 光源产品市场极米、坚果、小米位列前三

IT之家3月10日消息 最新发布的《IDC 2020 年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2020 年中国投影机市场总出货量 417 万台，同比下降 9.8%。IDC 预计，至 2025 年中国投影机市场五年复合增长率仍将超过 15.0%。

消费市场

IT之家获悉，2020 年家用投影机出货量 300 万台，同比增长 7.5%。LED 光源产品占据消费市场份额超 88%，灯泡产品占比 5%，激光光源 7%。品牌方面竞争十分激烈，极米、坚果、小米、当贝和海信位列前五。

LED 光源产品市场三甲被极米、坚果、小米摘得，极米市场份额达到 27%，当贝和长虹带动第二阵营增长，前五大厂商合计占据 51% 市场份额。Epson 在灯泡家用机市场份额达到 42% 创新高，与 BenQ 和 Optoma 占据前三强。三大光源产品中，家用激光产品同比增长最快，海信、峰米、长虹、小米和极米夺得前五，合并占比达到 86%。同时消费市场品牌聚合度提升，小品牌受疫情冲击明显，同比市场份额萎缩 7 个百分点。

商用市场

2020 年商用投影机出货量 117 万台，同比下降 36%。商用市场跌幅放大的根本原因在于：第一，新冠疫情在中国和海外对需求端和供应端的负面影响从宏观大 ICT 市场、企业级硬件终端市场到显示终端品类到投影机市场的逐级传递显现。第二，商用显示市场内部的品类争夺战越发激烈，IWB 大屏智能交互触控面板在教育和商务，会议市场蚕食投影机存量和增量主要市场。同时投影机高毛利来源的工程机高端市场同样面临价格不断下探的商用高端单屏和拼接多屏以及其他新技术层面的综合竞争。

纵观 2020 年投影机七大行业市场，政教市场同比萎缩超过 40%，商务市场下降 32%，工程机则也下跌了 29% 之多。

产品端三大光源中激光跌幅最小但仍旧超过 15%，LED 和灯泡机跌幅则均大于 35%。品牌方面，Epson，BenQ，松下，NEC 和 SONY 位列商用市场前五。2020 年度商用激光机取代灯泡机步伐加快，激光产品占比已经超过 16%。