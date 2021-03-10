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技嘉小雕 PRO B550M 促销：709 元好价，万能装机主板

2021/3/10 11:34:55 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家3月10日消息 技嘉小雕 PRO B550M 主板正在京东促销，券后价仅 709 元，非常适合开学季准备装机的小伙伴。这款主板不仅适合高性价比的主流装机配置，用来打造高端电竞主机也毫无压力，堪称万能装机主板。

IT之家了解到，技嘉小雕 PRO B550M 主板采用了 10+3 相数字供电，搭配低电阻式晶体管，带来更优秀的供电控制精准度，可为高端处理器都能提供充足的电力，避免系统不稳定的情况产生。

内存方面，这款主板采用了有别于传统并联布线设计的菊链式布线，可获得更高的内存频率。经过优化的菊链式布线消除了 Stub 效应，有效降低主板内信号干扰。在双通道交错模式下，内存频率可以提升到更高层次。

散热也是这款主板的一大亮点，小雕 PRO B550M 配备了一体式主板后窗 IO 挡板装甲以及延展式散热片，M.2 SSD 也配备了散热装甲。

接口方面，小雕 PRO B550M 配备了千兆网卡，以及高达 48Gbps 的 HDMI 2.1 接口，USB 3.2 接口的 Type-A 和 Type-C 接口可提供高达 10Gbps 的传输速度。另外，小雕 PRO B550M 支持 PCIe 4.0，可为 M.2 SSD 和显卡带来翻倍的速度

总的来说，小雕 PRO B550M 是一款高性价比的全能型主板，不管是搭配 R5 3600X 这类主流处理器还是 R7 3800X 这样的高端 CPU，都可完美支持，各档位的显卡也可随意选取。目前，技嘉小雕 PRO B550M 的促销价仅 709 元，感兴趣的小伙伴不要错过。

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关键词：技嘉主板

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