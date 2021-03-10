魅族 18/Pro 线上预售和首销设备已基本发货完毕

IT之家 3 月 10 日消息 魅族 18 系列手机于 3 月 3 日发布，搭载高通骁龙 888 处理器，采用 2K 120Hz 屏，售价 4399 元起。该系列于 3 月 8 日首售，魅族官方表示 1 分钟销售额破亿，28 分钟全网售罄。今日，魅族宣布魅族 18 系列手机将于明日（3 月 11 日）10:00 再次开售，限时可享 6 期免息。

魅族科技营销负责人万志强此前表示，18 系列的首发备货已经是往年旗舰机首发备货量的近三倍，没想到二十多分钟就全卖光了。

魅族科技表示，线上官方渠道的预定和首销机器已基本发货完毕，仅有少数制式和配色还未发出，正在加紧调拨，尽快完成发货。还请耐心等待。

万志强 3 月 9 日在微博上称，向预售和昨天超卖的预定用户可逐一道歉。团队都在紧急调配。预售超卖的部分，官网和天猫官旗两天肯定全部发完；苏宁应该在 3 月 10 日全部发完；京东超卖较多已经专班在北京现场协调解决，80% 都会推单，90% 以上 3 月 10 日会发出。

魅族 18 手机 8GB+128GB 售价 4399 元，8GB+256GB 售价 4699 元，12GB+256GB 售价 4999 元；魅族 18 Pro 手机 8GB+128GB 售价 4999 元，8GB+256GB 售价 5499 元，12GB+256GB 售价 5999 元。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片、满血 LPDDR5、UFS3.1 存储，采用 6.7 英寸三星 E4 的 2K+/120Hz 柔性屏，触控采样率可达 240Hz 。支持刷新率动态调节，通过 HDR10+ 认证，1300nit 峰值亮度、4096 级亮度调节、100% DCI-P3 高色域、SGS 低蓝光护眼认证。

IT之家了解到，魅族 18 Pro 运行 Flyme 9 安全纯净系统 “0 广 0 推 0 预装”，拥有隐私保护四大法宝 “守护权杖、全视鹰眼、隐形妙靴、私密斗篷”，搭载 AR 全场景大师影像系统，后置四摄，支持深感对焦，前置 4400 万像素镜头。

其他方面，魅族 18 Pro 采用八曲微弧设计，采用高通超声波屏下指纹，支持 OneMind 5.0，拥有第四代「双」超线性扬声器，升级 mEngine 4.0 触感引擎，采用超大 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 电池长续航，有线无线均为 40W，重 189g，厚 8.1mm，售价 4999 元起。

魅族 18 仅重 162g，6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统；运行 Flyme 9 安全纯净系统；隐私保护四大法宝。